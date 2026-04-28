Antonio Banderas posa con Melanie Griffith y llama a su ex “amiga eterna”

A más de una década de su separación, Antonio Banderas y Melanie Griffith volvieron a captar la atención al posar juntos en una reunión familiar que dejó ver la cercanía y cariño que mantienen.

Fue el propio actor español quien compartió en redes sociales una imagen en la que aparece acompañado por su hija Stella del Carmen, su yerno Alex Gruszynski y su exesposa, a quien describió con una frase que llamó la atención: “mi exesposa y amiga de toda la vida”.

La postal rápidamente despertó reacciones entre seguidores, que celebraron la relación cordial y afectuosa que ambos han construido tras su divorcio.

De expareja a familia unida

Lejos de los conflictos que suelen rodear separaciones en Hollywood, Banderas y Griffith han mantenido un vínculo cercano enfocado en la familia y en el bienestar de su hija.

La reunión en Los Ángeles confirmó esa dinámica, mostrando una relación basada en respeto y complicidad, algo que incluso quedó reflejado en el mensaje compartido por el actor, quien describió el encuentro como un momento “encantador y divertido”.

La imagen también volvió a poner sobre la mesa una de las historias sentimentales más recordadas del espectáculo internacional.

Una historia que comenzó en los años noventa

La relación entre ambos comenzó tras coincidir en Two Much en 1995. Un año después contrajeron matrimonio en Londres y formaron una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

Aunque el matrimonio terminó oficialmente en 2015, ambos han insistido en distintas ocasiones que el cariño permanece.

Incluso recientemente fueron vistos compartiendo una cena en Los Ángeles, alimentando la conversación sobre la gran amistad que conservaron después del amor.

Con esta nueva aparición, Antonio Banderas y Melanie Griffith volvieron a demostrar que algunas historias no terminan con un divorcio, sino que evolucionan.