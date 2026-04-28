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Riña en Salsipuedes, Escárcega deja joven grave por ataque con navaja

En Salsipuedes, un joven fue herido de gravedad con una navaja durante una riña nocturna. Fue trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell. El agresor escapó y la policía investiga.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

28 de abr de 2026

1 min

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Joven herido de gravedad tras pelea en la colonia Salsipuedes
Joven herido de gravedad tras pelea en la colonia Salsipuedes / Joaquín Guevara

Un joven resultó con heridas de gravedad, después de ser atacado por otro hombre con una navaja, al parecer durante una riña ocurrida en la noche sobre la calle 25 entre 34 y avenida Justo Sierra Méndez, en la colonia Salsipuedes. Fue atendido por personal médico y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar. El presunto agresor logró darse a la fuga antes de que llegaran los elementos policiacos.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 23:30 horas, cuando dos hombres jóvenes comenzaron a discutir por motivos desconocidos. De las palabras pasaron a los golpes, y uno de ellos, al verse superado, sacó de entre sus ropas una navaja y lo hirió en varias ocasiones, dejándolo tirado sobre el pavimento. El agresor aprovechó para escapar del lugar.

Vecinos solicitaron el apoyo de personal médico de urgencias, que atendió al herido y lo trasladó al hospital IMSS-Bienestar Janell, donde su estado de salud se reporta como grave.

Al sitio acudieron elementos policiacos, quienes levantaron evidencias y dieron parte a la Vicefiscalía Regional del Estado, encargada de las investigaciones de este hecho de sangre.

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