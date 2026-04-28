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Corto circuito provoca incendio en taller de electrónicos

Incendio en taller de electrónicos en la colonia Sinaí. Bomberos controlaron el fuego en 20 minutos. Solo hubo daños materiales, sin heridos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de abr de 2026

1 min

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Incendio en vivienda deja daños materiales, sin heridos
Incendio en vivienda deja daños materiales, sin heridos / Dismar Herrera

Un taller de reparación de electrónicos terminó con daños de regular cuantía y equipos dañados por el fuego, luego de que presuntamente un corto circuito provocara el siniestro, generando alarma entre vecinos de la colonia Sinaí.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de Mayo, donde un eléctrico realizaba reparaciones a equipos; sin embargo, un bajón de electricidad seguido de un corto circuito generó el incendio, que rápidamente avanzó en la humilde vivienda.

Ciudadanos dieron parte al número de emergencias, llegando el cuerpo de bomberos y policías. En cuestión de minutos, los vulcanos lograron controlar el fuego en un lapso de 20 minutos, con daños de regular cuantía, pero sin personas heridas ni otros inmuebles afectados.

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