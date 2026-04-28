Pronóstico del clima en Yucatán hoy: Esta será la temperatura máxima este martes 28 de abril

Este martes 28 de abril, Yucatán enfrenta una intensa ola de calor que elevará las temperaturas a niveles extremos, especialmente en municipios del interior del estado, donde el termómetro podría alcanzar hasta los 42 grados Celsius.

Las condiciones climáticas estarán marcadas por la presencia de un sistema de alta presión que favorece cielos mayormente despejados y un ambiente sofocante durante gran parte del día.

Desde las primeras horas, el clima se percibirá cálido, pero será hacia la tarde cuando el calor alcance su punto máximo, acompañado de una sensación térmica aún más elevada que podría superar los 47°C.

Autoridades de Protección Civil alertan a la población a tomar precauciones ante estas condiciones, consideradas de alto riesgo para la salud.

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Pronóstico del clima en Yucatán para este martes 28 de abril

Para este martes, la temperatura máxima en Yucatán se ubicará entre los 39 y 42°C en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera oscilará entre los 34 y 36°C. Durante el amanecer, se espera una temperatura mínima de entre 19 y 23°C, generando un ambiente cálido desde las primeras horas del día.

La sensación térmica será aún más elevada, alcanzando valores de entre 41 y 47°C, lo que propiciará un ambiente extremadamente caluroso y sofocante.

Estas condiciones estarán influenciadas por la presencia de un sistema de alta presión, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán.

En cuanto al viento, predominará del sureste durante la mañana con velocidades de entre 30 y 40 km/h, cambiando al noreste por la tarde.

Se esperan rachas de hasta 60 km/h en la zona costera, mientras que en el interior del estado oscilarán entre 30 y 40 km/h. El oleaje será de 1 a 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

El potencial de lluvias es bajo para este día, por lo que se prevén condiciones mayormente secas. Además, el índice de radiación ultravioleta será extremo, con niveles de entre 11 y 13, lo que requiere medidas de protección máxima. La humedad relativa se mantendrá entre el 30% y el 40%, contribuyendo a un ambiente caluroso y sofocante.

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Municipios con mayor calor en Yucatán

Las altas temperaturas afectarán con mayor intensidad a al menos 11 municipios:

Mérida

Kanasín

Samahil

Maxcanú

Kopomá

Kinchil

Umán

Tixkokob

Tahmek

Cacalchén

Halachó

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, mantenerse bien hidratado durante todo el día, usar ropa ligera y de colores claros, así como aplicar protector solar. También se pide prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.