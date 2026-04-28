Nueva vacuna en México: embarazadas recibirán protección contra virus sincicial para cuidar a sus bebés desde el embarazo

El Gobierno de México anunció una actualización relevante en el esquema nacional de vacunación al incorporar la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos desde antes de su nacimiento.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias en la primera etapa de vida.

Vacuna contra virus sincicial: ¿a quién va dirigida?

La nueva vacuna está destinada a mujeres embarazadas y ya forma parte del programa nacional de vacunación. Su aplicación busca no solo proteger a la madre, sino principalmente generar inmunidad en el bebé desde el útero.

De acuerdo con el titular de Salud, esta inmunización representa una innovación dentro del sistema de salud pública, ya que no todos los países cuentan actualmente con esta protección en su esquema.

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¿En qué momento del embarazo se aplica?

Las autoridades precisaron que la vacuna debe aplicarse entre la semana 32 y la semana 36 de gestación, periodo en el que se logra una mayor transferencia de anticuerpos al bebé.

Este momento es clave, ya que permite incrementar de forma significativa la protección del recién nacido frente a infecciones respiratorias.

Según los datos presentados, la aplicación en este intervalo puede aumentar entre cinco y siete veces los anticuerpos en el bebé, lo que reduce en más del 80 por ciento el riesgo de enfermedad grave.

#MañaneraDelPueblo | David Kershenobich, titular de la @SSalud_mx, informó que la Semana Nacional de Vacunación, que inicio el 25 de abril se extenderá durante "todo el mes de mayo":



➡️Cualquier persona puede acudir a vacunarse independientemente de su sitio de afiliación… pic.twitter.com/kkKCbLVALc — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 28, 2026

¿Por qué es importante esta vacuna?

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de infección en recién nacidos, especialmente en aquellos que nacen prematuros.

Las autoridades señalaron que esta vacuna permite prevenir complicaciones severas y disminuir hospitalizaciones en aproximadamente el 70 por ciento de los casos.

Además, representa una solución preventiva, ya que anteriormente los bebés no podían recibir esta vacuna sino hasta los seis meses de edad, lo que los dejaba en una situación de mayor vulnerabilidad durante sus primeros meses de vida.

Semana Nacional de Vacunación y cobertura

El anuncio se dio en el marco de la Semana Nacional de Vacunación, que se lleva a cabo en todo el país y que, ante su relevancia, fue extendida durante todo el mes de mayo.

El programa contempla inmunización para todas las etapas de la vida, desde recién nacidos hasta adultos mayores, incluyendo vacunas contra enfermedades como influenza, hepatitis, sarampión y COVID-19.

Hasta el momento, se han aplicado más de 916 mil dosis en esta jornada nacional, lo que refleja el avance en la cobertura de vacunación.

#MañaneraDelPueblo | Personal del @ISSSTE_mx la vacunación dos mujeres embarazadas con la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), como parte de la modernización del sistema de salud. "El mensaje es para todas las mujeres embarazadas, tenemos suficientes vacunas para… pic.twitter.com/6WBZzH27Cq — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 28, 2026

Vacunación en México: estrategia de prevención

El secretario de Salud subrayó que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades, incluidas algunas que pueden derivar en padecimientos graves o incluso cáncer.

La incorporación de la vacuna contra el virus sincicial refuerza esta estrategia, al ampliar la protección desde el embarazo y mejorar las condiciones de salud en la primera infancia.

Con esta actualización, el sistema de salud mexicano busca avanzar hacia un modelo preventivo más amplio, con énfasis en la protección temprana y la reducción de riesgos en población vulnerable.

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