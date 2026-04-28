Dengue en Yucatán cae 86% y liga nueve semanas en cero casos

En medio de una transmisión activa de dengue en gran parte del país, Yucatán registra un comportamiento atípico: suma dos meses sin nuevos contagios y nueve semanas epidemiológicas consecutivas en cero, rompiendo el patrón histórico de la enfermedad en el Sureste.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, la entidad acumula apenas nueve casos en lo que va de 2026: siete en Mérida, uno en Progreso y otro en Tixméhuac. Esto representa una caída de 86.57% frente al mismo periodo del año pasado.

El dato cobra dimensión al contrastarse con el escenario nacional: al cierre del primer trimestre, México reportaba al menos mil 332 casos confirmados distribuidos en 24 estados, con focos activos en regiones como Sonora y Tabasco, que concentran la mayor transmisión.

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Es decir, que mientras el virus circula en la mayor parte del país, Yucatán prácticamente ha detenido la cadena de contagio.

El fenómeno también se inscribe en una tendencia continental. La Organización Panamericana de la Salud reporta que América registra una disminución de 63% en casos de dengue este años respecto al previo, tras el pico histórico alcanzado en el 2024 y el 2025.

Sin embargo, especialistas advierten que este respiro ocurre en una fase engañosa del calendario epidemiológico: el dengue (transmitido por mosquitos que proliferan en agua estancada) suele intensificarse con las lluvias, que en la península inician entre mayo y junio.

El antecedente inmediato es contundente: en el 2025, México cerró con casi 22 mil casos y 85 defunciones, con alta concentración en estados tropicales y costeros.

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Factores positivos

En ese contexto, la caída en Yucatán abre tres hipótesis: eficacia de las campañas de control vectorial, condiciones climáticas atípicas o rezagos en la detección y reporte de casos.

En la propia región, la dinámica ya muestra contrastes: Quintana Roo acumula decenas de contagios y Campeche ha superado a Yucatán en incidencia, evidencia de que el riesgo no ha desaparecido, sólo se ha desplazado. A nivel nacional, el dengue mantiene saldo mortal en el 2026, con defunciones confirmadas y decenas más en estudio, lo que mantiene activa la alerta sanitaria.