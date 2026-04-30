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Pronóstico del clima en Yucatán hoy: esta será la temperatura máxima este jueves 30 de abril

La ola de calor continuará en Yucatán este jueves 30 de abril, con sensación térmica superior a los 45° C.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

30 de abr de 2026

2 min

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Se prevé ambiente caluroso este jueves en Yucatán
Se prevé ambiente caluroso este jueves en Yucatán / Por Esto!

Este jueves 30 de abril, el estado de Yucatán enfrentará condiciones de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42°C, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Protección Civil de Yucatán.

La combinación de un sistema de alta presión, aire marítimo tropical y una vaguada mantendrá el ambiente muy caluroso durante el día.

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Desde las primeras horas, se espera un ambiente cálido con temperaturas mínimas entre los 22 y 25°C. Sin embargo, hacia la tarde, el calor se intensificará significativamente, especialmente en municipios del interior del estado, donde se registrarán máximas de entre 39 y 42°C. En la zona costera, los valores serán ligeramente menores, oscilando entre los 32 y 36°C.

Vientos fuertes y oleaje moderado en la costa

El viento soplará del sureste por la mañana con velocidades de 30 a 40 km/h, cambiando al noreste por la tarde. Se prevén rachas de hasta 65 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado.

En el litoral yucateco, el oleaje alcanzará alturas de entre 1 y 1.5 metros, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores.

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Municipios con mayor riesgo por calor

Las autoridades advierten que el calor será más intenso en diversas localidades del interior, entre ellas Mérida, Kanasín, Umán, Izamal, Hunucmá, Acanceh y Maxcanú, así como en otras zonas como Chocholá, Seyé, Muna, Tecoh, Halachó y Cuzamá.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante estas condiciones, Protección Civil de Yucatán recomienda:

  • Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
  • Mantenerse bien hidratado, incluso sin sentir sed
  • Usar ropa ligera y de colores claros
  • No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación durante este jueves.

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