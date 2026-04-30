Pronóstico del clima en Yucatán hoy: esta será la temperatura máxima este jueves 30 de abril

Este jueves 30 de abril, el estado de Yucatán enfrentará condiciones de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42°C, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Protección Civil de Yucatán.

La combinación de un sistema de alta presión, aire marítimo tropical y una vaguada mantendrá el ambiente muy caluroso durante el día.

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Desde las primeras horas, se espera un ambiente cálido con temperaturas mínimas entre los 22 y 25°C. Sin embargo, hacia la tarde, el calor se intensificará significativamente, especialmente en municipios del interior del estado, donde se registrarán máximas de entre 39 y 42°C. En la zona costera, los valores serán ligeramente menores, oscilando entre los 32 y 36°C.

Vientos fuertes y oleaje moderado en la costa

El viento soplará del sureste por la mañana con velocidades de 30 a 40 km/h, cambiando al noreste por la tarde. Se prevén rachas de hasta 65 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado.

En el litoral yucateco, el oleaje alcanzará alturas de entre 1 y 1.5 metros, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores.

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Municipios con mayor riesgo por calor

Las autoridades advierten que el calor será más intenso en diversas localidades del interior, entre ellas Mérida, Kanasín, Umán, Izamal, Hunucmá, Acanceh y Maxcanú, así como en otras zonas como Chocholá, Seyé, Muna, Tecoh, Halachó y Cuzamá.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante estas condiciones, Protección Civil de Yucatán recomienda:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Mantenerse bien hidratado, incluso sin sentir sed

Usar ropa ligera y de colores claros

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación durante este jueves.