Alumna ingresa con presunta arma de hidrogel y provoca movilización en Bachilleres Cancún Uno

Una situación de alerta se registró la mañana de este miércoles al interior del Bachilleres Plantel Cancún Uno, ubicado en la Supermanzana 91, luego de que una estudiante presuntamente ingresara con un objeto similar a un arma de hidrogel, lo que provocó la movilización de autoridades escolares y cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando la alumna mostró el objeto frente a sus compañeros dentro de las instalaciones del plantel. Este hecho generó inquietud y temor entre los estudiantes, quienes de inmediato dieron aviso al personal docente y administrativo.

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Ante la situación, directivos del plantel activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil. Como parte de estas acciones, se notificó a las autoridades correspondientes para que acudieran al lugar y tomaran conocimiento de lo sucedido.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal, así como personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), quienes realizaron las diligencias pertinentes y aseguraron el objeto, descartando que se tratara de un arma de fuego real.

La presencia de los cuerpos de seguridad permitió mantener el control de la situación y evitar que el incidente escalara a mayores consecuencias. No se reportaron personas lesionadas ni situaciones de violencia física derivadas de este hecho.

Por su parte, los padres de la menor fueron llamados al plantel, donde sostuvieron un diálogo con las autoridades educativas para esclarecer lo ocurrido y definir las acciones disciplinarias que se aplicarán conforme al reglamento interno de la institución.

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Aunque se confirmó que el objeto era un artefacto de hidrogel, considerado de uso recreativo, el episodio encendió nuevamente el debate sobre la seguridad en los centros educativos. Padres de familia y docentes han señalado la importancia de reforzar los filtros de revisión al ingreso de los estudiantes, así como implementar estrategias preventivas que reduzcan riesgos.

Asimismo, especialistas en educación han reiterado la necesidad de fomentar entornos escolares seguros, donde se priorice la comunicación, la detección oportuna de conductas de riesgo y la participación activa de la comunidad educativa.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades escolares, quienes determinarán las medidas correspondientes y evaluarán posibles ajustes en los protocolos de seguridad para prevenir situaciones similares en el futuro.