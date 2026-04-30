Campañas anticipadas se intensifican en Quintana Roo rumbo a gubernatura y alcaldías

A más de un año de las elecciones para la gubernatura de Quintana Roo y la presidencia municipal de Benito Juárez, las campañas anticipadas se han vuelto cada vez más abiertas y evidentes. La disputa de encuestas pagadas, bardas, videos y propaganda en redes sociales domina el escenario político, especialmente dentro de Morena, donde varios aspirantes buscan posicionarse.

Entre los perfiles más visibles rumbo a la gubernatura destacan las alcaldesas de Cancún, Ana Patricia Peralta; de Playa el Carmen Estefanía Mercado; el delegado de Bienestar, Rafael Marín Mollinedo; y el senador Eugenio Segura Vázquez.

Para la presidencia municipal de Solidaridad también suena Estefanía Mercado, quien podría buscar la reelección como alternativa si no obtiene la candidatura a la gubernatura, además de otros actores cercanos al partido.

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Desde finales del 2025 circulan constantemente encuestas internas y pagadas en redes sociales y chats de WhatsApp. En ellas, Ana Patricia Peralta y Estefanía Mercado suelen aparecer con altos niveles de aprobación, incluso por encima de figuras nacionales. Rafael Marín Mollinedo y Eugenio Segura también difunden estudios que los colocan en posiciones competitivas.

El uso de redes sociales es intenso. En Facebook e Instagram proliferan publicaciones patrocinadas y replicadas por simpatizantes (“borregos”, en el argot político) que impulsan a sus aspirantes con frases como “Ana Paty cumple”, “Estefanía es futuro”, “Gino va con Morena” o “Rafael Marín avanza”. Estas campañas digitales se mezclan con ataques internos entre morenistas, donde se lanzan acusaciones cruzadas de desvíos, nepotismo y abusos que antes negaban.

La senadora panista Mayuli Martínez ha reforzado su presencia digital con acciones como la reparación simbólica de baches en Cancún, buscando visibilidad rumbo a una eventual candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez u otro cargo.

La ciudadanía manifiesta su inconformidad en redes y en el día a día. Habitantes de colonias como Región 236, Supermanzana 97 y Villas del Mar señalan hartazgo por el exceso de propaganda. “No se puede abrir Facebook sin ver a un aspirante. Gastan millones en encuestas y bardas mientras seguimos sin agua ni seguridad”, expresó una vecina.

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Otro residente de la Supermanzana 23 comentó: “Lo peor es que se atacan entre ellos y sacan trapos sucios que antes atribuían a la oposición. Ya no sabemos qué creer”.

La actuación del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) es cuestionada por su tolerancia ante estas prácticas. Aunque existen denuncias por propaganda irregular, las sanciones han sido tardías o mínimas, lo que permite la continuidad de estas estrategias.

Especialistas advierten que estas dinámicas causan inequidad electoral y desgaste social: cuando la contienda inicia tan temprano y de forma agresiva, la ciudadanía termina cansada y desconfiada del proceso.