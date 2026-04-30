Colectivos de búsqueda localizan un cuerpo durante operativo en Bacalar

Un acierto más para las madres buscadoras del colectivo Verdad, Justicia y Memoria al ser localizado un cuerpo sin vida de una persona, como resultado del operativo de búsqueda que fue implementado en el sur de la entidad. Hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado, han guardado un gran hermetismo al respecto ya que hasta el momento no se ha informado sobre el hallazgo.

De acuerdo a información que se pudo indagar con integrantes del Colectivo de madres Buscadoras Verdad, Justicia y Memoria, se pudo conocer de manera preliminar que el operativo de búsqueda que fue implementado el día de ayer miércoles y que concluyo durante la tarde noche, fue una acción positiva.

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Las madres buscadoras, guiaron a las autoridades de investigación y fuerzas policiales tanto de la Secretaria de de Seguridad Ciudadana a través del Grupo Jaguar, la Policía Municipal y el Ejercito Mexicano, quienes coordinaron acciones en frente de las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Felipe Carrillo Puerto, para luego atravesar la ciudad mediante el convoy de unidades hasta perfilarse sobre la carretera 307, Reforma Agraria.

Puerto Morelos para dirigirse al sur de la entidad, precisamente en un rancho antes de llegar a la ciudad de Bacalar.

Trascendió que la búsqueda que se llevó acabo en un punto del municipio de Bacalar, las madres buscadoras pudieron localizar un cuerpo sin vida de una persona, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer en que condiciones fue localizado dicho cuerpo, mismo que se hicieron cargo de realizar los trabajos periciales y el levantamiento del infortunado por personal de la Fiscalía General del Estado, para que sea trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.