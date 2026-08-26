I Will Always Love You: la historia de la canción de Dolly Parton que hizo famosa Whitney Houston

Hay canciones que nacen de una historia personal y terminan perteneciendo al mundo entero. I Will Always Love You comenzó como una despedida escrita por Dolly Parton, pero casi dos décadas después encontró en la voz de Whitney Houston una interpretación que la transformó en uno de los himnos más reconocidos de la música.

La historia del tema incluye una ruptura profesional, un ofrecimiento que Dolly Parton decidió rechazar y una película que cambió para siempre el destino de la composición. Lo que originalmente fue una canción de country sobre el agradecimiento y la necesidad de seguir adelante terminó conquistando las listas musicales de todo el mundo.

Dolly Parton escribió I Will Always Love You en 1973

La inspiración llegó en una de las etapas más importantes de la carrera de Dolly Parton. En 1973, la cantante atravesaba un momento decisivo, pues quería dejar atrás su exitosa colaboración con Porter Wagoner para construir un camino como artista solista.

Parton había llegado a Nashville con el sueño de convertirse en una estrella por derecho propio. Su trabajo junto a Wagoner le abrió importantes puertas y los convirtió en una exitosa dupla dentro de la música country, pero la cantante sentía que había llegado el momento de continuar sola.

El problema era encontrar la manera de expresar su agradecimiento sin renunciar a su decisión. Ante ese conflicto emocional, Parton recurrió a lo que mejor sabía hacer: escribir canciones.

Así nació I Will Always Love You, una composición que habla de una despedida, pero también del cariño que permanece pese a la separación. La letra no surgió de una ruptura amorosa, sino de la necesidad de poner fin a una relación profesional que había sido fundamental en su carrera.

Cuando le interpretó la canción a Porter Wagoner, la reacción fue inmediata. La emoción del momento terminó convenciendo a ambos de que aquella composición tenía algo especial y el tema fue grabado por Dolly Parton.

I Will Always Love You se convirtió en un éxito country

La canción fue publicada originalmente en 1974 y consiguió una importante respuesta entre el público de la música country. Con el paso del tiempo, se convertiría en una de las composiciones más emblemáticas del catálogo de Parton.

El tema también demostró la capacidad de la cantante para combinar la vulnerabilidad emocional con una firme decisión. En su esencia, I Will Always Love You habla de reconocer lo vivido y conservar el cariño, incluso cuando es necesario tomar caminos diferentes.

Para entonces, la carrera de Dolly Parton continuaba creciendo y la canción llamó la atención de una de las mayores figuras de la música estadounidense: Elvis Presley.

Dolly Parton rechazó el acuerdo que le propusieron para que Elvis cantara la canción

La posibilidad de que Elvis Presley grabara I Will Always Love You emocionó profundamente a Dolly Parton. Sin embargo, poco antes de que se realizara la sesión de grabación, recibió una condición que cambiaría por completo sus planes.

El equipo del cantante quería que Parton cediera parte de los derechos de autor de la canción. La petición implicaba entregar el control sobre una obra que ella misma había escrito y que consideraba una de las más importantes de su carrera.

Aunque la decisión fue dolorosa, Dolly Parton decidió negarse. El resultado fue que Elvis nunca grabó su versión oficial del tema.

Años después, aquella negativa se convirtió en una de las decisiones empresariales más importantes de la cantante. Parton mantuvo los derechos de su composición y el verdadero fenómeno mundial de la canción todavía estaba por llegar.

Whitney Houston llevó I Will Always Love You a otra dimensión

El destino de la canción cambió definitivamente en 1992, cuando Whitney Houston la grabó para la banda sonora de El guardaespaldas, película que protagonizó junto a Kevin Costner.

La idea de incluir el tema en la producción llevó una sencilla balada country a un escenario completamente distinto. La interpretación fue trabajada para aprovechar la enorme capacidad vocal de Houston y darle una dimensión mucho más intensa y dramática.

Uno de los elementos más recordados de la versión es su comienzo a capela, seguido de una progresión que aumenta poco a poco hasta llegar a uno de los momentos vocales más famosos de la música popular.

La interpretación de Whitney Houston sorprendió incluso a Dolly Parton. La cantante ha contado que escuchar por primera vez aquella nueva versión fue una experiencia profundamente emocionante.

El éxito mundial de I Will Always Love You

La versión de Whitney Houston se convirtió en un auténtico fenómeno comercial. El sencillo dominó las listas musicales, pasó 14 semanas en el número uno de Billboard en Estados Unidos y se mantuvo durante 10 semanas en la cima de las listas del Reino Unido.

El éxito de I Will Always Love You también se reflejó en la temporada de premios. La canción obtuvo el reconocimiento como Grabación del Año en los Grammy de 1994, consolidando su lugar como una de las interpretaciones más importantes de Houston.

Las ventas mundiales superaron los 20 millones de copias, mientras que la popularidad de El guardaespaldas ayudó a que nuevas generaciones conocieran una canción que había nacido casi 20 años antes en la mente de Dolly Parton.

Qué hizo Dolly Parton con las regalías de la canción

El éxito de la versión de Whitney Houston también representó importantes ingresos para Dolly Parton, quien conservaba los derechos de autor de la composición gracias a la decisión que años antes había tomado ante la propuesta relacionada con Elvis Presley.

Durante la década de los años 90, la versión de Houston generó millones de dólares en regalías para Parton. Años después, la artista reveló que utilizó parte de ese dinero para invertir en una zona de Nashville habitada principalmente por familias afroestadounidenses.

Parton explicó que la decisión tenía un significado especial por la relación de la canción con Whitney Houston, quien murió en 2012 y dejó una interpretación que continúa siendo una referencia para la música y la cultura popular.

Más de cinco décadas después de haber sido escrita, I Will Always Love You sigue demostrando la fuerza de una gran composición. Dolly Parton creó una canción sobre decir adiós sin dejar de amar; Whitney Houston la llevó a una escala mundial y juntas construyeron un legado que difícilmente podrá separarse de la historia de la música.