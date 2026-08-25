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Donald Trump reacciona a la muerte de Dolly Parton y ordena bajar las banderas a media asta

Por medio de su red social, el presidente estadounidense dedicó unas palabras para la estrella del country.

Por Redacción Por Esto!

25 de ago de 2026

2 min

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Donald Trump lamenta a la muerte de Dolly Parton.
Donald Trump lamenta a la muerte de Dolly Parton. / Instagram: dollyparton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes 25 de agosto de 2026, su profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de la legendaria cantante y compositora de música country Dolly Parton, ocurrido a sus 80 años de edad en Nashville, Tennessee.

El mandatario señaló un luto nacional y dedicó unas palabras para la compositora. Fue por medio de su red social que el presidente reaccionó al fallecimiento de la estrella musical y le dedicó unas palabras en donde expresó su tristeza y señaló que la bandera estadounidense estaría a media asta.

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¿Cuál fue la reacción de Donald Trump a la muerte de Dolly Parton?

A través de una declaración pública difundida en su red social Truth Social, Trump calificó a Parton como una de las artistas más grandes de la historia y describió su partida como una pérdida irreparable para millones de personas en todo el mundo. El mandatario destacó que "nunca ha habido nadie como ella, ni lo habrá".

Como homenaje a su destacada trayectoria y contribución a la cultura estadounidense, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para que la bandera nacional ondee a media asta en todas las dependencias oficiales y edificios públicos del país durante un periodo de una semana.

Trump lamenta el fallecimiento de Dolly Parton.
Trump lamenta el fallecimiento de Dolly Parton. / Truth Social: @realDonaldTrump

“En su honor, estoy bajando la bandera estadounidense en todo Estados Unidos durante un periodo de una semana a partir de esta noche a las 6:00 p. m.”, informó el presidente estadounidense. Junto con esto; Trump envió sus condolencias a la familia y allegados de la intérprete de éxitos universales como "Jolene" e "I Will Always Love You".

La decisión de decretar duelo nacional e izar las banderas a media asta subraya el imponente legado de Parton, quien durante más de seis décadas destacó no solo en la industria discográfica y el cine, sino también por sus amplias causas filantrópicas.

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