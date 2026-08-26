Entregan Viviendas del Bienestar en Ciudad Caucel; Yucatán registra 66% de avance

Yucatán registra un avance de 66 por ciento en la meta de vivienda, con un objetivo superior a 72 mil casas, informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acompañada del Gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena, en el “Miércoles de Vivienda” que se proyectó durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria destacó que esta edición representa la número 30 del programa a nivel nacional y que Yucatán ha sido sede en tres ocasiones. Señaló que la estrategia contempla llevar viviendas a 28 municipios de la entidad, incluidos algunos de los más pequeños y alejados.

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De acuerdo con la información presentada, actualmente se encuentran en proceso de construcción 9 mil viviendas, distribuidas en 33 conjuntos habitacionales que ya se encuentran en obra.

Como parte de la jornada se realizó la entrega de una vivienda en un conjunto habitacional de Ciudad Caucel, conformado por 50 casas. Cada inmueble cuenta con una superficie de 62 metros cuadrados y está diseñado como vivienda unifamiliar.

Las casas cuentan con dos recámaras, una alcoba, sala, cocina, baño y patio de servicio, como parte del modelo habitacional destinado a las familias beneficiarias.

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Durante el recorrido se informó que el programa busca ampliar el acceso a vivienda para familias que actualmente rentan y que requieren contar con un patrimonio propio.

El gobernador de Yucatán destacó además que los proyectos continuarán en la zona de Caucel y se extenderán hacia Ucú, donde se contempla la construcción de Ciudad Renacimiento, presentado como uno de los desarrollos habitacionales de mayor escala de la entidad.