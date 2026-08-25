¿Quién fue Dolly Parton, leyenda de la música country?

Este día, se dio a conocer que Dolly Rebecca Parton, conocida en el mundo del entretenimiento como Dolly Parton, lamentablemente perdió la vida a los 80 años de edad.

La cantante es considerada la más grande exponente de la música country, por lo que deja un legado inigualable en la historia musical de los Estados Unidos.

Noticia Destacada Donald Trump reacciona a la muerte de Dolly Parton y ordena bajar las banderas a media asta

¿Quién fue la cantante Dolly Parton?

La famosa nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, Estados Unidos. Su carrera en el mundo de la música comenzó en la década de los años 50’s y siguió hasta el día de su fallecimiento.

Además de ser una exitosa cantante, Dolly Parton, no solamente es una de las grandes cantantes de la música country, ya que a lo largo de su carrera fue compositora y productora; estuvo en el mundo de la actuación, los negocios y fue una filántropa.

Su talento y larga trayectoria, la llevó a ser llamada “La reina de la música country”, siendo algunos de sus temas más conocidos los siguientes:

Noticia Destacada Muere Dolly Parton a los 80 años; ¿de qué falleció la superestrella de la música country?

“Coat of Many Colors” (1971)

“Jolene” (1973)

“I Will Always Love You” (1974)

Se sabe que Dolly Parton, fue muy cercana a Miley Cyrus, al grado de ser su madrina, esto por la gran relación que tuvo con Billy Ray Cyrus, padre de la cantante y actriz.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal