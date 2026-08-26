Inundaciones en Nepal dejan al menos 55 muertos y 384 turistas sin localizar, 291 son extranjeros

Las autoridades de Nepal informaron este miércoles 26 de agosto que permanecen sin noticias de 384 turistas, de los cuales 291 son extranjeros, después de una fuerte inundación que golpeó la región fronteriza con el Tíbet y dejó al menos 55 personas muertas.

La emergencia afectó principalmente al distrito de Rasuwa, donde imágenes difundidas por la policía muestran un río desbordado que arrastra viviendas y otras estructuras a su paso.

Las autoridades también reportaron que varios agentes permanecen incomunicados, mientras continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños.

¿Cuántos turistas están desaparecidos tras las inundaciones en Nepal?

La Oficina de Turismo informó que el número preliminar de personas sin localizar se obtuvo a partir de registros proporcionados por agencias y empresas de turismo y viajes.

En total, se contabilizan 384 turistas sin contacto, entre ellos 291 extranjeros.

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Las inundaciones golpearon Syabrubesi, un punto utilizado por viajeros como inicio de la ruta de senderismo hacia Langtang y como paso para peregrinaciones hindúes hacia Kailash Mansarovar.

¿Un terremoto provocó las inundaciones en Nepal?

Las autoridades investigan la posibilidad de que un terremoto haya desencadenado una avalancha de hielo y roca sobre el río Lhende Khola, lo que habría provocado la crecida repentina.

Sin embargo, hasta ahora esta hipótesis no ha sido confirmada de manera definitiva.

La preocupación continúa debido a que existe una obstrucción aguas arriba del río, que atraviesa zonas de Nepal y el Tíbet, por lo que las autoridades advirtieron sobre el riesgo de una segunda inundación.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

India también emite alertas por posibles inundaciones

El impacto del fenómeno también generó medidas preventivas fuera de Nepal.

Autoridades emitieron alertas de inundación en los estados indios de Bihar y Uttar Pradesh, debido a que varios ríos que nacen en la región del Himalaya descienden hacia sus llanuras.

Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda mientras se intenta establecer el paradero de los turistas y de otras personas que permanecen incomunicadas.

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