Alicia Bárcena presenta nueva Ley de Equilibrio Ecológico: incluye restauración, cambio climático y defensa ambiental

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentó este miércoles 26 de agosto la propuesta de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la que el Gobierno federal busca actualizar un marco jurídico que data de 1988.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Bárcena explicó que la reforma responde a problemas ambientales que han cobrado mayor relevancia durante las últimas décadas, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de ecosistemas.

La funcionaria señaló que la propuesta plantea una relación distinta entre desarrollo económico, bienestar y naturaleza, con énfasis en la prevención y la justicia ambiental.

¿Por qué México tendrá una nueva Ley de Equilibrio Ecológico?

Bárcena explicó que la legislación vigente requiere una actualización debido a que fue expedida hace casi cuatro décadas y no contempla varias herramientas que actualmente se consideran necesarias.

La nueva propuesta incluirá, entre otros aspectos, un programa de restauración ecológica, medidas relacionadas con cambio climático y mayores herramientas para atender conflictos entre comunidades y proyectos de inversión.

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También busca integrar avances científicos, nuevas tecnologías y conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades.

¿Qué cambios contempla la nueva ley ambiental?

Uno de los ejes principales será prevenir los daños ambientales antes de que ocurran, además de incorporar con mayor claridad conceptos como restauración, reparación y remediación de ecosistemas.

Bárcena señaló que la propuesta también fortalecerá el acceso público a la información ambiental y los mecanismos de justicia para comunidades afectadas.

La legislación plantea impulsar el reciclaje, reducir residuos, recuperar ríos, barrancas, costas y playas, además de reforzar la protección de especies como el lobo mexicano, el cóndor y la ballena azul.

Nueva ley incluye protección para defensores ambientales

Otro de los cambios destacados será la inclusión de un capítulo dedicado a la protección de personas defensoras del medio ambiente y los bienes públicos.

La iniciativa también plantea fortalecer el ordenamiento territorial y realizar evaluaciones ambientales estratégicas antes del desarrollo de grandes proyectos, con el objetivo de analizar los impactos de manera integral y evitar que obras vinculadas entre sí sean evaluadas por separado.

“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, sostuvo Bárcena al explicar uno de los principios centrales de la propuesta.

#MañaneraDelPueblo. Explica @aliciabarcena la necesidad de actualizar los nuevos retos ambientales como el cambio climático, la restauración a través de una nueva ley de equilibrio ecológico. https://t.co/9ktiBpc8Hg — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 26, 2026

Gobierno busca actualizar una ley ambiental de 1988

La titular de Semarnat afirmó que el objetivo es pasar de un modelo centrado principalmente en sanciones a uno que privilegie la prevención, la participación social y la planeación de largo plazo.

La propuesta presentada por el Gobierno de Sheinbaum deberá continuar su ruta legislativa correspondiente antes de convertirse en el nuevo marco jurídico ambiental del país.

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