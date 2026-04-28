Este 29 de abril es el ¿ensayo del Eclipse Solar de agosto?; todo lo que debes saber del “Día Espejo”

La expectativa para el próximo eclipse solar total que ocurrirá el próximo mes de agosto ha crecido entre los fanáticos de los eventos astronómicos. Sin embargo; previo a este día, habrá evento técnico y logístico que funciona como el ensayo general para este próximo eclipse.

Durante el miércoles 29 de abril de 2026 no habrá oscuridad repentina ni la Luna cubrirá al Sol, pero astronómicamente es una de las fechas más importantes del año. Se le conoce como el "Día Espejo". Una fecha importante y que los interesados podrán saber el proceso para ver el fenómeno de agosto.

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¿Qué es el Día Espejo y por qué se le llama así al fenómeno astronómico de este 29 de abril?

El Día Espejo no es un fenómeno astronómico visual en sí mismo, sino un evento geométrico de simetría solar. Se le llama así porque el recorrido que realiza el Sol en el cielo este 29 de abril de 2026 será prácticamente idéntico al que realizará el próximo 12 de agosto, fecha en la que ocurrirá el esperado eclipse solar total.

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La razón técnica detrás del nombre radica en la posición de la Tierra respecto al Sol. El solsticio de verano ocurre el 21 de junio; tanto el 29 de abril como el 12 de agosto se encuentran a una distancia temporal casi simétrica de ese punto; aproximadamente 53 días antes y 52 días después.

¿Cuándo será el Eclipse Solar que oscurecerá a la Tierra varios minutos en 2026?

El próximo eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026. Este fenómeno es considerado uno de los eventos astronómicos más importantes de la década, ya que será el primer eclipse total de Sol visible en Europa continental en más de 20 años y marcará el inicio de una "trilogía" de eclipses que cruzará la región en años consecutivos.

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La franja de totalidad comenzará en el Océano Ártico, pasará por el este de Groenlandia, tocará el oeste de Islandia y cruzará el Océano Atlántico hasta entrar en la Península Ibérica. En el resto del mundo se verá como un eclipse parcial en gran parte de Norteamérica, el resto de Europa, el norte de África y regiones del Ártico.

¿Por qué es bueno hacer un ensayo del próximo Eclipse? Esto dice los científicos

Para los observadores, especialmente en regiones como España donde el eclipse de agosto será total, el 29 de abril funciona como un "ensayo general". Debido a que el eclipse del 12 de agosto ocurrirá muy cerca del atardecer, el Sol estará a muy baja altura sobre el horizonte.

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El Día Espejo permite a las personas verificar si desde su ubicación elegida habrá obstáculos físicos que bloqueen la vista del Sol en el momento exacto en que ocurrirá el eclipse. Si hoy, 29 de abril, se observa que el Sol se oculta detrás de un edificio justo antes del atardecer, se sabrá que ese lugar no es apto para observar el eclipse de agosto.

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