FILEY 2026 registra 255 mil asistentes y cierra con más de mil actividades

Con un total de 255 mil asistentes en todas sus sedes, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) cerró la edición 2026. A poco más de un mes de haber concluido las actividades del encuentro literario más importante del sureste, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Filey dieron a conocer la información sobre los números finales que tuvo su más reciente edición.

La presentación de los resultados estuvo a cargo de la directora general de la Filey, María Teresa Mézquita Méndez, quien señaló que durante la edición del año en curso y bajo el lema “Penínsulas Lectoras”, se llevarona cabo mil 85 actividades en los nueve días de actividades que contempló la feria. Estas actividades incluyeron contenido editorial, académico, jornadas de encuentros y congresos. También se incluyen las exposiciones de artes visuales, eventos artísticos escénicos, cinematográficos y talleres.

En el piso de expositores, se tuvo la presencia de 172 stands entre los salones Chichén Itzá y Ek Balam del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Mézquita Méndez destacó la participación de editoriales y casas de estudio como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la cual fue la invitada de honor este año. El listado también incluyó librerías, anticuarios, dependencias gubernamentales, instancias de la UADY entre otros.

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Uno de los atractivos más importantes de la edición fueron los talleres y visitas escolares, mismos que sumaron 263 actividades dirigidas a infancias y juventudes, con una amplia participación a lo largo de la semana. Durante este periodo, 211 instituciones educativas se dieron cita en el recinto, concentrando a 13 mil 853 estudiantes, además de otros 6 mil 500 asistentes que participaron en actividades lúdicas y formativas. En conjunto, el gran total de participación superó los 20 mil niñas, niños y jóvenes, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro educativo y cultural.

Respecto a la oferta literaria, se ofertaron más de 11 mil títulos de libros provenientes de 588 sellos editoriales que formaron parte de la Filey 2026. A esto se sumaron mil 317 descargas de libros digitales que forman parte de la colección que la feria organiza cada año para el público.

A todo este acervo se suma también el apartado de artes visuales, el cual incluyó 55 actividades de las cuales 46 fueron presenciales y 9 virtuales. Entre las disciplinas presentadas estuvo la pintura, fotografía, ilustración, cerámica y gráfica. Además, durante la edición 2026 se contó con estas actividades en ocho espacios pertenecientes a la UADY, tres museos, dos espacios alternativos y tres universidades aliadas.