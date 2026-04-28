Pescadores de Campeche ven difícil resarcimiento por derrame de PEMEX

Será complicado que exista un resarcimiento real por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para el sector pesquero de Campeche tras el derrame ocurrido en febrero en el Golfo de México, afirmó el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores de Altura, Adolfo Hernández Maldonado, al reconocer la falta de organización y presión por parte del sector en Campeche, señalando que otras entidades como Veracruz y Tabasco han tenido mayor participación en las gestiones, mientras que en la entidad campechana la respuesta ha sido débil.

El dirigente pesquero señaló que el derrame sigue generando afectaciones visibles en la actividad de todos los sectores, con un impacto a corto, mediano y largo plazo que no se limita a una sola región, sino que abarca a todo el Golfo de México, afectando tanto a pescadores ribereños como de altura, debido al desplazamiento de especies y daños en las artes de pesca.

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Aunque el sector ribereño exigió atención y compensaciones, la respuesta ha sido tardía y limitada, dejando fuera a pescadores no organizados. Hernández Maldonado criticó la falta de frente común en Campeche para exigir lo que por derecho corresponde, mientras que en otros estados la gestión ha sido más activa.

Agregó que uno de los principales problemas será la distribución desigual de apoyos, pues en algunos estados solo se contempla a una parte del padrón de pescadores, dejando fuera a miles de trabajadores del mar por no estar agrupados en cooperativas.

Finalmente, advirtió que las consecuencias del derrame podrían agravarse con el tiempo si no se toman medidas ambientales y económicas adecuadas, señalando que sin presión ni organización, la situación quedará sin solución, como ha sucedido en anteriores derrames