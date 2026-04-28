Incendio de bodega en la Supermanzana 89 de Cancún cuesta 100 mil pesos al Ayuntamiento de Benito Juárez

Alrededor de 100 mil pesos habría costado al Ayuntamiento de Benito Juárez la atención del incendio registrado en una bodega donde se almacenaban artículos del hotel Princess, ubicada en la Supermanzana 89 de Cancún, informaron fuentes de la Dirección Municipal de Protección Civil. Para controlar el siniestro fue necesaria la movilización de pipas privadas que dieron 31 servicios, además de unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El incendio, que inició alrededor de las 8:00 horas del pasado lunes, activó los protocolos de emergencia del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito y paramédicos. Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que el fuego consumía una bodega en la que se resguardaban muebles, camas, colchones, almohadas, sábanas, toallas y otros artículos, presuntamente propiedad del hotel Princess.

Tras confirmarse el reporte, se desplegaron las labores de sofocación, las cuales se prolongaron por más de 24 horas. Hasta las 14:00 horas de este martes continuaban los trabajos de enfriamiento, con la presencia de brigadas de bomberos y personal de Protección Civil.

Como se informó previamente, los hechos ocurrieron en la Supermanzana 89, sobre la avenida Tulum, entre las avenidas Francisco I. Madero (Ruta 4) y Miguel Hidalgo (Ruta 5), lo que generó una intensa movilización de las distintas corporaciones.

Noticia Destacada Reportan grave a mujer lesionada por moto acuática en Playa Gaviota Azul de Cancún

Autoridades explicaron que el costo para el Ayuntamiento no solo implicó horas-hombre, sino también recursos económicos, debido a la contratación de varias pipas que dieron 31 vueltas, cada una con un costo aproximado de 2 mil 500 pesos. A esto se sumó el gasto en alimentos (desayuno, comida y cena) para el personal operativo que trabajó en la zona.

En total, el gasto estimado ronda los 100 mil pesos, por lo que se buscará aplicar las sanciones correspondientes al apoderado legal o administrador del hotel, además de que la bodega será asegurada, ya que presuntamente no contaba con los permisos para operar con ese uso.

Hasta el momento, de manera oficial no se ha informado cuál será la sanción ni el monto de la multa que podría imponerse al hotel Princess. En tanto, las autoridades indicaron que continuarán los trabajos de retiro de escombros para evitar que el fuego pueda reactivarse debido a la acumulación de calor en el interior del inmueble.

Cabe señalar que no se reportaron personas lesionadas; la presencia de paramédicos fue únicamente preventiva, en caso de que se requiriera su intervención.