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Confirman 9 casos de sarampión en Campeche durante 2026; Salud federal mantiene vigilancia

Habitantes de la colonia Esperanza, en Escárcega, denuncian que un árbol caído lleva más de tres días bloqueando la calle y poniendo en riesgo a conductores.

Por Angélica Uribe

28 de abr de 2026

1 min

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Campeche suma 9 casos confirmados de sarampión en 2026.
Campeche suma 9 casos confirmados de sarampión en 2026. / Por Esto!

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) Federal, en el Estado de Campeche incrementaron a 9 los contagios por Sarampión confirmados dentro de la entidad durante el transcurso del 2026, con un total de 24 reportes acumulados al sumar los detectados en el año anterior.

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Por medio del Informe Diario del Brote de Sarampión en México, la SSa reveló que, tan solo este año, dentro del Estado de Campeche existen 50 casos probables acumulados, de los cuales, 9 ya han sido confirmados como positivos, dejando la Tasa de Incidencia de la entidad en 0.94 por ciento sin que existan defunciones directamente relacionadas con dicha enfermedad.

Asimismo, el total general de casos detectados dentro del periodo de 2025 a 2026 se eleva a 24, esto tras sumar los 15 diagnósticos positivos del año anterior con los 9 del año en curso.

Mientras tanto, a nivel peninsular, Campeche sigue siendo el Estado con menor incidencia, dado que actualmente Yucatán presenta un total de 195 casos probables y 38 confirmados, mientras que Quintana Roo registra la mayor cifra con 402 probables y 203 pacientes confirmados en lo que va del 2026.

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JGH

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