¿Hay multa por registrar tarde a un bebé en Campeche? Lo que debes saber y qué pasa tras el plazo de 60 días

Registrar de forma oportuna a una niña, niño o adolescente no es un simple trámite administrativo; es la puerta de entrada a su derecho a la identidad, el cual garantiza el acceso directo a otros derechos fundamentales como la salud, la educación y la protección jurídica. En el estado de Campeche, las autoridades del Registro del Estado Civil (DREC) y el SIPINNA promueven el registro oportuno dentro de los primeros 60 días de vida.

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A pesar de la recomendación de realizarlo en este lapso, ¿qué pasa si se pasa el tiempo límite? ¿Existen sanciones económicas? Aquí te explicamos a detalle los mitos, requisitos y sedes para realizar este trámite en la entidad.

Mitos y realidades: ¿Hay multa si no registro a mi bebé en 60 días?

Existe la falsa creencia de que no registrar a un menor dentro de los primeros 60 días genera recargos o sanciones económicas. Sin embargo, la normativa vigente en Campeche establece que el registro de nacimiento es un trámite completamente gratuito para menores de 12 años y no existe ninguna multa, incluso si han transcurrido más de 6 meses del nacimiento. Por ley, la primera acta de nacimiento es expedida de forma gratuita.

¿Qué sucede si el menor supera los 12 años sin registro?

Cuando una persona sobrepasa los 12 años de edad y no cuenta con un acta de nacimiento —o tuvo una pero no aparece asentada en los libros del archivo registral— se debe tramitar un Registro Extemporáneo. Este procedimiento también es gratuito y permite regularizar la situación jurídica del menor o adulto para brindarle certeza legal.

¿Cómo es el registro en la capital del estado?

En San Francisco de Campeche, la atención principal se brinda en las oficinas centrales de la Dirección del Registro del Estado Civil de Campeche (DREC).

Ubicación: Av. Maestros Campechanos No. 568, Sector Multunchac, C.P. 24095, San Francisco de Campeche, Camp.

Av. Maestros Campechanos No. 568, Sector Multunchac, C.P. 24095, San Francisco de Campeche, Camp. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Teléfono: 981 811 92 00, extensiones 313-330 y 131-430.

El trámite en la capital se realiza previo agendamiento de cita, acudiendo personalmente a las oficinas con la documentación completa para su cotejo.

Requisitos para el Registro de Nacimiento

Para agendar cita y tramitar el acta de nacimiento de un recién nacido, los padres o tutores deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Solicitud de Inscripción de Nacimiento: Impresa, debidamente llenada y firmada. Certificado de Nacido Vivo: En original (expedido por la clínica o médico atendedor). Actas de Nacimiento de los Padres: Original y copia. Acta de Matrimonio de los Padres: Original y copia con fecha de expedición reciente (en caso de estar casados). Identificación Oficial de los Padres: Copia ampliada al 200%. CURP de los Padres: Copia actualizada. Dos Testigos Mayores de Edad: Con copia de identificación oficial ampliada al 200%. Comprobante Domiciliario: Copia legible de recibo de agua, luz, teléfono fijo, cable o predial.

Documentos adicionales según el caso:

Padres menores de edad: Deben presentar el Formato de Consentimiento por Minoría de Edad firmado por los abuelos del recién nacido (los abuelos no podrán fungir como testigos del registro).

Deben presentar el Formato de Consentimiento por Minoría de Edad firmado por los abuelos del recién nacido (los abuelos no podrán fungir como testigos del registro). Madre previamente casada: Presentar el Acta de Divorcio o de Defunción de la expareja en original y copia.

Si no cuentas con todos los documentos al momento, las autoridades registrales recomiendan acercarte a la oficialía más cercana, donde personal capacitado te orientará para solucionar inconsistencias.

Catálogo de servicios del Registro Civil en Campeche

Además de los registros de nacimiento oportunos y extemporáneos, las oficialías en Campeche ofrecen una amplia variedad de servicios para la ciudadanía:

Registros de Matrimonio: Certificación legal de la unión (costos variables según día, horario y ubicación).

Certificación legal de la unión (costos variables según día, horario y ubicación). Registros de Defunción: Trámite gratuito para el asentamiento de fallecimientos.

Trámite gratuito para el asentamiento de fallecimientos. Registros de Divorcio: Disolución administrativa del matrimonio cumpliendo los requisitos normativos.

Disolución administrativa del matrimonio cumpliendo los requisitos normativos. Registros de Reconocimiento: Asunción formal de la paternidad o maternidad sobre un hijo.

Asunción formal de la paternidad o maternidad sobre un hijo. Registros de Adopción: Formalización del vínculo con la nueva familia adoptiva.

Formalización del vínculo con la nueva familia adoptiva. Recuperación y Rectificación de CURP: Corrección de inconsistencias para asociar una sola CURP con el acta.

Corrección de inconsistencias para asociar una sola CURP con el acta. Digitalización y Captura de Actas: Búsqueda en el archivo histórico para subir actas antiguas al sistema nacional.

Búsqueda en el archivo histórico para subir actas antiguas al sistema nacional. Rectificación de Actas: Homologación de datos que no coincidan con documentos oficiales.

Homologación de datos que no coincidan con documentos oficiales. Cambio de Identidad de Género Autopercibida: Adecuación legal del nombre y género.

Adecuación legal del nombre y género. Inscripción de Sentencias e Inserción de Actas del Extranjero: Asentamiento de actos civiles celebrados en el extranjero o dictados por juzgados.

Asentamiento de actos civiles celebrados en el extranjero o dictados por juzgados. Acta de Nacimiento en Línea: Impresión de copias certificadas en hoja blanca tamaño carta desde internet, con validez oficial en todo el país.

Directorio: ¿Dónde acudir en los municipios de Campeche?

Para orientar a la población sobre registros oportunos (primeros 60 días) o extemporáneos, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición el enlace directo acortar.link/edxmjG y los módulos de las Procuradurías Auxiliares de Protección de NNA y Oficialías del Registro Civil en los municipios:

Campeche: Registro Civil Central en Av. Maestros Campechanos / Procuraduría Auxiliar en Calle 51 entre 12 y 14, Col. Centro . También se cuentan con oficialías en Lerma, China, Castamay, Tixmucuy, Tinkimul, Pich, Nohakal, Alfredo V. Bonfil y Nilchí .

Registro Civil Central en Av. Maestros Campechanos / Procuraduría Auxiliar en Calle 51 entre 12 y 14, Col. Centro . También se cuentan con oficialías en Lerma, China, Castamay, Tixmucuy, Tinkimul, Pich, Nohakal, Alfredo V. Bonfil y Nilchí . Carmen: Oficialía en Calle 25A, Col. Centro, Cd. del Carmen . Cobertura en Sabancuy, Isla Aguada, Atasta, Mamantel, Chicbul, Aguacatal, San Antonio Cárdenas y Nuevo Progreso .

Oficialía en Calle 25A, Col. Centro, Cd. del Carmen . Cobertura en Sabancuy, Isla Aguada, Atasta, Mamantel, Chicbul, Aguacatal, San Antonio Cárdenas y Nuevo Progreso . Calkiní: Oficialía en Calle 17 entre 18 y 20, Col. Centro . Unidades en Nunkiní, Bécal, Isla Arena y San Antonio Sahcabchén .

Oficialía en Calle 17 entre 18 y 20, Col. Centro . Unidades en Nunkiní, Bécal, Isla Arena y San Antonio Sahcabchén . Champotón: Oficialía en Calle 16 por 23 y 25, Edificio CDC . Sedes en Sihochac, Hool, Aquiles Serdán, Carrillo Puerto, Pustunich, Yohaltún y Reforma Agraria .

Oficialía en Calle 16 por 23 y 25, Edificio CDC . Sedes en Sihochac, Hool, Aquiles Serdán, Carrillo Puerto, Pustunich, Yohaltún y Reforma Agraria . Hecelchakán: Oficialía en Calle 20 S/N, Col. Centro . Módulos en Pomuch y Cumpich .

Oficialía en Calle 20 S/N, Col. Centro . Módulos en Pomuch y Cumpich . Hopelchén: Oficialía en Calle 18, Col. Centro . Atención en Dzibalchén, Bolonchén de Rejón, Iturbide y Ukum .

Oficialía en Calle 18, Col. Centro . Atención en Dzibalchén, Bolonchén de Rejón, Iturbide y Ukum . Escárcega: Oficialía en Av. Justo Sierra Méndez entre 25 y 27 . Oficinas en Altamira de Zináparo, Don Samuel, Luna y Laguna Grande .

Oficialía en Av. Justo Sierra Méndez entre 25 y 27 . Oficinas en Altamira de Zináparo, Don Samuel, Luna y Laguna Grande . Calakmul: Oficialía en Calle Río Bec entre Av. Calakmul, Xpujil . Atención en Gustavo Díaz Ordaz y Cibalito .

Oficialía en Calle Río Bec entre Av. Calakmul, Xpujil . Atención en Gustavo Díaz Ordaz y Cibalito . Candelaria: Oficialía en Calle 15 entre 14 y 16, Col. Centro . Sedes en Miguel Hidalgo, Estado de México y Miguel Alemán .

Oficialía en Calle 15 entre 14 y 16, Col. Centro . Sedes en Miguel Hidalgo, Estado de México y Miguel Alemán . Dzitbalché: Oficialía en Calle 17 entre 29 y 16, Col. Centro y Bacabchén .

Oficialía en Calle 17 entre 29 y 16, Col. Centro y Bacabchén . Seybaplaya: Oficialía en Calle 24, Col. Centro de Salud y Villa Madero .

Oficialía en Calle 24, Col. Centro de Salud y Villa Madero . Tenabo: Oficialía en Calle S/N entre 17 y 19, Col. Centro , Tinún y Emiliano Zapata .

Oficialía en Calle S/N entre 17 y 19, Col. Centro , Tinún y Emiliano Zapata . Palizada: Oficialía en Calle José María Morelos S/N.

JGH