La historia de amor que faltaba: Netflix prepara una serie sobre Lady Violet de Bridgerton

La historia de amor que dio origen a una de las familias más famosas de Netflix tendrá un nuevo capítulo. La plataforma de streaming y la productora Shondaland anunciaron una serie derivada de Bridgerton que tendrá como protagonista a una joven Lady Violet Bridgerton, con una trama enfocada en su relación con Edmund Bridgerton y los acontecimientos que marcaron su vida antes de convertirse en la matriarca que el público conoce.

El proyecto todavía no cuenta con un título oficial ni una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, la producción promete profundizar en el pasado de uno de los personajes más queridos de la franquicia y ampliar la historia de una familia que se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a sus romances, secretos y conflictos dentro de la alta sociedad londinense.

¿De qué tratará la nueva serie de Bridgerton sobre Lady Violet?

El nuevo spin-off explorará los orígenes de Violet y Edmund Bridgerton, una pareja fundamental para comprender la historia de los ocho hermanos protagonistas de la serie original.

A diferencia de las temporadas que siguen los romances de los hijos de la familia, esta producción se concentrará en la generación anterior. La historia permitirá conocer cómo surgió el amor entre Violet y Edmund, así como los acontecimientos que contribuyeron a formar la personalidad de una mujer que posteriormente se convirtió en el pilar de su familia.

El personaje de Lady Violet, interpretado por Ruth Gemmell en la serie principal, se ha distinguido por su dedicación a sus hijos y su interés en encontrarles parejas adecuadas dentro de la sociedad aristocrática. Con esta precuela, los espectadores podrán conocer una faceta diferente de la matriarca y descubrir más sobre su vida antes de asumir las responsabilidades que marcaron su historia.

La propuesta recuerda a La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, producción que amplió el universo de la franquicia al contar los orígenes de la monarca y su relación con el rey Jorge III.

¿Quiénes estarán a cargo de la producción?

La nueva serie contará con un equipo creativo encabezado por Shonda Rhimes y Nicholas Nardini, quienes participarán como guionistas, showrunners y productores ejecutivos.

Por su parte, Tom Verica estará a cargo de la dirección y también fungirá como productor ejecutivo. Betsy Beers completará el equipo de producción ejecutiva.

La participación de Shondaland refuerza la continuidad creativa del proyecto con la serie original, cuya adaptación televisiva se ha distinguido por combinar romances, intrigas familiares, vestuarios de época y una reinterpretación contemporánea de las convenciones sociales del periodo de la Regencia.

Por el momento, no se han confirmado los nombres de las actrices y los actores que interpretarán a la joven Violet y a Edmund, ni se han anunciado detalles sobre el inicio del rodaje o la posible fecha de lanzamiento.

¿Qué pasará con la quinta temporada de Bridgerton?

Mientras se prepara esta nueva historia, la serie principal también continuará con una quinta temporada, que se encuentra en producción en Londres.

La siguiente entrega tendrá como eje a Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, a quien da vida Masali Baduza. Su historia dará continuidad a los acontecimientos de las temporadas anteriores y explorará una nueva etapa en la vida sentimental de la familia.

La franquicia ha mantenido su popularidad gracias a la combinación de historias románticas, conflictos personales y personajes que han conquistado a diferentes generaciones de espectadores. Además, el interés por conocer el pasado de figuras secundarias ha abierto la puerta a nuevas producciones derivadas.