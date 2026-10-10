Papa León XIV rechaza la pena de muerte y pide evitar ejecuciones públicas en Estados Unidos

El Papa León XIV reiteró este sábado 10 de octubre de 2026 el rechazo de la Iglesia católica a la pena de muerte, al considerar que vulnera la dignidad humana y que existen otros mecanismos para garantizar la justicia y proteger a la sociedad.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, con motivo de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, el pontífice sostuvo que los sistemas penitenciarios permiten mantener bajo custodia a las personas responsables de delitos sin privarlas de la posibilidad de redención.

El pronunciamiento se produjo en medio de las críticas de representantes del Vaticano a una ejecución por fusilamiento prevista en Estados Unidos, cuya posible transmisión pública también generó cuestionamientos.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la pena de muerte?

En su publicación, León XIV señaló que la pena capital es incompatible con el respeto a la vida y la dignidad de las personas.

"La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona", expresó el pontífice.

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Asimismo, afirmó que es posible garantizar la seguridad de los ciudadanos y cumplir con las exigencias de la justicia sin recurrir a las ejecuciones.

El papa destacó que los sistemas penitenciarios actuales ofrecen mecanismos para proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, conservar la posibilidad de rehabilitación de quienes cometieron delitos.

Vaticano cuestiona ejecución por fusilamiento en Estados Unidos

El mensaje de León XIV se publicó un día después de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo Paul Coakley, expresaran su rechazo a los planes de ejecutar públicamente a Nidal Hassan.

Hassan fue condenado por el asesinato de 13 personas y las lesiones causadas a otras 32 durante un ataque ocurrido en Fort Hood, Estados Unidos, en noviembre de 2009.

Un tribunal militar lo sentenció a muerte en 2013 y, de acuerdo con el anuncio citado del Pentágono, su ejecución por fusilamiento está prevista para el 3 de diciembre de 2026, aunque los procedimientos judiciales pendientes podrían modificar esa fecha.

León XIV rechaza la pena de muerte: atenta contra la dignidad de la persona - Vatican News https://t.co/Lo5fi1bvnX — Vatican News (@vaticannews_es) October 10, 2026

Iglesia católica rechaza que una ejecución se convierta en espectáculo

El cardenal Pietro Parolin cuestionó particularmente los planes de transmitir la ejecución en directo y sostuvo que la muerte de una persona no debe convertirse en un espectáculo.

Por su parte, el arzobispo Paul Coakley pidió reconsiderar la medida, pese a reconocer la gravedad de los crímenes por los que Hassan fue condenado.

Ambos representantes de la Iglesia católica coincidieron en que la aplicación de la pena capital no constituye una respuesta compatible con la dignidad humana.

El Papa León XIV reiteró así la postura de la Iglesia contra la pena de muerte y su llamado a utilizar mecanismos de justicia que no impliquen quitar la vida a las personas condenadas.

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