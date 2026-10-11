Mexicano es atropellado por agentes del ICE durante persecución en Texas

Un ciudadano mexicano identificado como Miguel Parra-Hernández, de 48 años, resultó herido tras ser atropellado por un vehículo oficial conducido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una persecución a pie registrada cerca de Houston, Texas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris, informó que el incidente comenzó cuando agentes del servicio de inmigración intentaron realizar una detención vehicular a una camioneta blanca en la que viajaban dos hombres; cerca de la autopista 6. De acuerdo con lo informado, el agente involucrado solicitó una ambulancia tras el atropellamiento.

Noticia Destacada Adamari López explota contra el ICE y desmiente videos que la vinculan con la organización

¿Cómo fue el atropellamiento de un mexicano por agentes del ICE?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana en Clay Road, cerca de la autopista 6. Espacio en donde dos hombres circulaban en una camioneta blanca; el objetivo era José Mendoza-Cervantes, quien según la agencia migratoria contaba con una orden definitiva de deportación emitida por un juez.

Ambos ocupantes descendieron del vehículo para huir a pie, lo que desencadenó la persecución por parte de los agentes federales. Las investigaciones iniciales y grabaciones de cámaras de seguridad recopiladas en la zona muestran que un vehículo negro, operado por los agentes, aceleró en dirección a los hombres durante el intento de intercepción.

HCSO is investigating an auto-pedestrian incident that occurred around 7:20 a.m. on Clay Road involving a vehicle operated by federal immigration authorities. Anyone w/video, photos, or info is encouraged to contact detectives at 713-221-6000. Release: https://t.co/TOLuE7nIXg https://t.co/YKn0wZXnfd — HCSOTexas (@HCSOTexas) October 10, 2026

El mayor Anthony McConnell, de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, explicó que uno de los efectivos intentaba cerrarle el paso al pasajero cuando terminó impactándolo. El saldo preliminar indica que Parra-Hernández sufrió una posible fractura en una pierna y lesiones en la parte inferior del cuerpo.

¿Qué dijo el ICE tras el incidente del atropellamiento?

Por su parte, voceros del ICE afirmaron que el individuo “se atravesó y corrió frente al vehículo” en su intento de fuga, y sostuvieron que sus agentes solicitaron inmediatamente los servicios de emergencia e iniciaron los primeros auxilios hasta la llegada del personal médico.

Noticia Destacada México da seguimiento a 17 muertes de connacionales en operativos o bajo custodia de ICE; hay 20 denuncias

Mientras Parra-Hernández recibe atención hospitalaria y permanece bajo custodia migratoria, la persona que era el objetivo primario del operativo, José Mendoza-Cervantes, logró escapar y no ha sido localizada. La fiscalía local y las autoridades del condado continúan recopilando material en vídeo para reconstruir el impacto exacto.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal