Adamari López explota contra el ICE y desmiente videos que la vinculan con la organización

La conductora puertorriqueña Adamari López denunció públicamente una serie de videos falsos creados mediante inteligencia artificial (IA) en los que se manipula su voz e imagen para hacerla parecer vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

La presentadora aprovechó su participación en ‘Desiguales’ para hablar sobre el tema y advirtió sobre el impacto que este tipo de contenido puede generar. López se mostró visiblemente molesta y alzó la voz para rechazar tajantemente cualquier relación con denuncias en contra de inmigrantes indocumentados.

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¿Qué dijo Adamari López sobre los videos que la relacionan con ICE?

En los metrajes alterados que circulan en redes sociales se expone la supuesta historia de un trabajador inmigrante que afirma haber sido contratado por López para realizar labores domésticas, acusando que la conductora posteriormente llamó a las autoridades migratorias para evitar pagarle.

Ante este escenario, Adamari López fue contundente: aclaró que no conoce al sujeto involucrado, que jamás ha contratado a esa persona y que jamás realizaría un acto represivo contra la comunidad hispana, la cual ha respaldado a lo largo de su trayectoria en televisión.

López subrayó que esta campaña difamatoria cruzó un límite peligroso para su integridad y seguridad. Por ello, confirmó que se encuentra analizando tomar acciones legales contra los responsables de la generación y propagación de estos contenidos falsos; además envió un mensaje en Facebook e Instagram para que verifiquen las fuentes.

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