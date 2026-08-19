México da seguimiento a 17 muertes de connacionales en operativos o bajo custodia de ICE; hay 20 denuncias

El Gobierno de México mantiene abiertas distintas acciones legales y diplomáticas por la muerte de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este miércoles el canciller Roberto Velasco Álvarez.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que hasta ahora se han presentado 20 denuncias: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito en Estados Unidos.

Los casos se registraron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. Además, la Cancillería ha destinado 24 mil 788 dólares principalmente para apoyar la repatriación de restos y acompañar a las familias afectadas.

¿Qué avances existen en las investigaciones por las muertes bajo custodia de ICE?

Velasco señaló que algunas fiscalías estadounidenses ya respondieron a las gestiones mexicanas. En Florida, por ejemplo, la autoridad estatal comunicó que coincide con la investigación previa sobre uno de los casos y no prevé abrir una indagatoria adicional.

En otros puntos, como Ventura, California, y Harris, Texas, las autoridades informaron que comenzarán a valorar posibles acciones.

La SRE mantiene seguimiento sobre los expedientes restantes y también informó que la Fiscalía General de la República presentó una solicitud ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir una investigación.

Noticia Destacada México presenta denuncias en EU por muerte de 17 connacionales durante operativos y bajo custodia de ICE

México lleva el caso ante mecanismos internacionales de derechos humanos

El canciller explicó que México también ha expresado su preocupación directamente ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ICE.

Además, la Cancillería envió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien respondió que el organismo tiene conocimiento de la situación, continuará monitoreando las condiciones en centros de detención y transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El funcionario agregó que México continuará acercamientos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos internacionales.

#MañaneraDelPueblo. Se han presentado 20 denuncias por la muerte de 17 mexicanos migrantes en 8 entidades de EU, informa el canciller @r_velascoa . Se han destinado 24 mil 788 dólares para la repatriación de los cuerpos. pic.twitter.com/oqw28LxUme — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 19, 2026

Familias reciben apoyo legal para posibles demandas

En algunos casos, la SRE financia representación jurídica mediante su programa de asesorías legales externas.

Uno de los expedientes incluye la revisión de posibles responsabilidades de una empresa encargada de servicios médicos dentro de un centro de detención. Otro litigio ya cuenta con resoluciones favorables para la parte demandante y mantiene un juicio previsto para el verano de 2027.

Un tercer caso se encuentra en preparación para una eventual demanda civil relacionada con la actuación de autoridades migratorias.

Cancillería reporta uso de recursos para protección de migrantes

Velasco también informó sobre los 115 millones de pesos obtenidos mediante el Sorteo Migrante. Hasta ahora se ha ejercido 62 por ciento de esos recursos.

#MañaneraDelPueblo. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha sido enterado sobre la muerte de 17 connacionales migrantes en EU y se está monitoreando la situación en centros de detención del ICE, informa el canciller @r_velascoa pic.twitter.com/3AOpbDAS7l — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 19, 2026

Con ese dinero se han realizado 7 mil 741 acciones y atendido alrededor de 16 mil casos de protección consular, además de reforzar visitas a centros de detención, jornadas extraordinarias y capacidades de consulados con alta demanda.

El canciller subrayó que la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos seguirá como prioridad, sin buscar una confrontación con Estados Unidos, sino utilizando las herramientas legales, diplomáticas y consulares disponibles.

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