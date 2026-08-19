México da seguimiento a 17 muertes de connacionales en operativos o bajo custodia de ICE; hay 20 denuncias

El Gobierno de México mantiene abiertas distintas acciones legales y diplomáticas por la muerte de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este miércoles el canciller Roberto Velasco Álvarez.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que hasta ahora se han presentado 20 denuncias: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito en Estados Unidos.
Los casos se registraron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. Además, la Cancillería ha destinado 24 mil 788 dólares principalmente para apoyar la repatriación de restos y acompañar a las familias afectadas.
¿Qué avances existen en las investigaciones por las muertes bajo custodia de ICE?
Velasco señaló que algunas fiscalías estadounidenses ya respondieron a las gestiones mexicanas. En Florida, por ejemplo, la autoridad estatal comunicó que coincide con la investigación previa sobre uno de los casos y no prevé abrir una indagatoria adicional.
En otros puntos, como Ventura, California, y Harris, Texas, las autoridades informaron que comenzarán a valorar posibles acciones.
La SRE mantiene seguimiento sobre los expedientes restantes y también informó que la Fiscalía General de la República presentó una solicitud ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir una investigación.
Noticia Destacada
México presenta denuncias en EU por muerte de 17 connacionales durante operativos y bajo custodia de ICE
México lleva el caso ante mecanismos internacionales de derechos humanos
El canciller explicó que México también ha expresado su preocupación directamente ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ICE.
Además, la Cancillería envió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien respondió que el organismo tiene conocimiento de la situación, continuará monitoreando las condiciones en centros de detención y transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El funcionario agregó que México continuará acercamientos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos internacionales.
Familias reciben apoyo legal para posibles demandas
En algunos casos, la SRE financia representación jurídica mediante su programa de asesorías legales externas.
Uno de los expedientes incluye la revisión de posibles responsabilidades de una empresa encargada de servicios médicos dentro de un centro de detención. Otro litigio ya cuenta con resoluciones favorables para la parte demandante y mantiene un juicio previsto para el verano de 2027.
Un tercer caso se encuentra en preparación para una eventual demanda civil relacionada con la actuación de autoridades migratorias.
Cancillería reporta uso de recursos para protección de migrantes
Velasco también informó sobre los 115 millones de pesos obtenidos mediante el Sorteo Migrante. Hasta ahora se ha ejercido 62 por ciento de esos recursos.
Con ese dinero se han realizado 7 mil 741 acciones y atendido alrededor de 16 mil casos de protección consular, además de reforzar visitas a centros de detención, jornadas extraordinarias y capacidades de consulados con alta demanda.
El canciller subrayó que la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos seguirá como prioridad, sin buscar una confrontación con Estados Unidos, sino utilizando las herramientas legales, diplomáticas y consulares disponibles.
IO