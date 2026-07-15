Migrante mexicano muere atropellado al huir de agentes de ICE durante operativo en Florida

Un migrante mexicano de 28 años murió atropellado por un camión de carga cuando intentaba escapar a pie de agentes migratorios durante un operativo realizado en St. Augustine, Florida.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:42 horas del martes 14 de julio sobre la carretera estatal 16, cerca de Green Acres Road, en el condado de St. Johns, de acuerdo con información de la Patrulla de Carreteras de Florida.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional localizaron a varias personas dentro de un automóvil estacionado cerca de una tienda.

Según la versión de las autoridades estatales, cuatro ocupantes salieron del vehículo y comenzaron a correr. Uno de ellos intentó atravesar la carretera y quedó frente a un camión con remolque que circulaba por el carril derecho.

¿Cómo ocurrió la muerte del migrante mexicano en Florida?

La Patrulla de Carreteras informó que el vehículo de carga atropelló al hombre cuando este cruzó la vía. El conductor del camión se detuvo de inmediato e intentó auxiliarlo, pero el ciudadano mexicano murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

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Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han difundido públicamente el nombre de la víctima ni han precisado su situación migratoria. Tampoco detallaron si el mexicano era uno de los objetivos específicos del operativo o qué ocurrió con las otras tres personas que huyeron.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la nacionalidad del fallecido y señaló que la Patrulla de Carreteras de Florida y el HSI mantienen abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

ICE revisa operativos para detener vehículos

El fallecimiento ocurrió en medio de cuestionamientos por otros incidentes mortales relacionados con acciones migratorias. Durante la última semana también murieron Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano baleado durante un operativo en Houston, Texas, y Joan Sebastian Guerrero, de nacionalidad colombiana, durante una intervención en Maine.

Tras esos hechos, fuentes citadas por medios estadounidenses informaron que ICE recibió la instrucción de suspender temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos mientras sus agentes reciben capacitación adicional.

Man Fleeing ICE Agents Struck and Killed by Semi-Truck on FloridaHighway



ST. AUGUSTINE, Fla. — A 28-year-old man died Tuesday morning after he was struck by a tractor-trailer while fleeing from federal immigration agents, according to the Florida Highway Patrol.

The incident… pic.twitter.com/uux6kdDT0c — mandala (@mandala_mandy) July 15, 2026

La medida contemplaba excepciones para casos relacionados con personas consideradas de alto riesgo o con antecedentes de delitos graves.

Sin embargo, reportes posteriores señalaron que el presidente Donald Trump pidió reanudar este tipo de intervenciones, por lo que el alcance y la duración de la pausa permanecen sujetos a nuevas disposiciones del gobierno estadounidense.

El caso de Florida se convirtió en el tercer fallecimiento registrado en una semana durante encuentros u operativos vinculados con agentes migratorios de Estados Unidos.

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