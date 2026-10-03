Aeropuerto de Cancún recibe a los primeros mexicanos deportados de Estados Unidos

Ahora, el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) se suma al de Tulum para recibir a mexicanos deportados por el Gobierno de Estados Unidos. El primer grupo, integrado por seis connacionales, llegó ayer a la Terminal 3, procedente de Dallas.

“No vale la pena irse a vivir allá. Viví 18 años en Estados Unidos. Hay psicosis por las acciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), una agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y de seguridad nacional. Esta vez me tocó y ahora debo empezar una vida de cero, con mi familia que se quedó allá, pero intentaremos reunirnos en Tijuana”, afirmó José Cantera, originario de Jalisco.

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Mientras tanto, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en la terminal aeroportuaria informó que apoyará a los mexicanos repatriados para obtener una identificación provisional y trasladarse vía aérea hacia el destino que eligieran. “Es durísima la vida actualmente allá”, dijo Cantera.

Quintana Roo se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada para mexicanos deportados de Estados Unidos, con una concentración importante en el Aeropuerto Internacional de Tulum, situación que había incrementado la demanda de orientación y asistencia para este sector.

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Marilyn Torres, presidenta de CISVAC Fundación A. C., señaló que, de acuerdo con la información recibida por la organización, aproximadamente 70 por ciento de las personas repatriadas que llegaban por vía aérea eran canalizadas hacia Quintana Roo, principalmente a través de Tulum.

Explicó que los connacionales recibían documentación y una tarjeta con un apoyo de dos mil pesos destinado a cubrir su traslado hacia sus lugares de origen. Sin embargo, indicó que existía un problema recurrente con la disponibilidad de esos recursos, debido a que cerca del 80 por ciento de los casos atendidos recientemente había llegado sin saldo en dichas tarjetas.