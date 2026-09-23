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ICE habría detenido en Washington a un migrante yucateco originario de Hunucmá

Una publicación en redes busca contactar a los familiares de Felipe Choch, quien presuntamente sería originario de Hunucmá.

Por Redacción Por Esto!

23 de sept de 2026

1 min

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El hombre habría sido detenido por agentes de ICE en Bellevue, Washington
El hombre habría sido detenido por agentes de ICE en Bellevue, Washington / Especial

Una solicitud de apoyo difundida en redes sociales busca localizar a los familiares de un hombre mexicano que habría sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la zona de Crossroads, en Bellevue, Washington.

Según la publicación, el hombre sería Felipe Choch, presuntamente originario de Hunucmá, Yucatán. Habitantes de ese municipio señalaron que reconocen a la persona difundida en redes y que podría tratarse de un yucateco.

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La búsqueda de sus familiares tiene como finalidad establecer comunicación con ellos para informarles sobre la situación del hombre y, en caso de confirmarse la detención, facilitar el acceso a asesoría legal y asistencia consular.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que el detenido sea Felipe Choch ni de que sea originario de Hunucmá. Tampoco se han dado a conocer públicamente datos oficiales que permitan corroborar su identidad.

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Por ello, la información que circula actualmente corresponde a un reporte ciudadano y permanece sujeta a verificación. La localización de sus familiares continúa a través de las personas que puedan reconocerlo o aportar información sobre su posible procedencia en Yucatán.

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