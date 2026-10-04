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Hackean cuenta oficial de Instagram de la ASEA; pide ignorar publicaciones

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que su perfil @agencia_asea fue vulnerado durante la madrugada y pidió a sus seguidores no atender mensajes o comunicaciones difundidos desde esa cuenta.

Por Redacción Por Esto!

4 de oct de 2026

1 min

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ASEA alerta por hackeo de su cuenta de Instagram y pide no responder mensajes
ASEA alerta por hackeo de su cuenta de Instagram y pide no responder mensajes / Especial

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que su cuenta oficial de Instagram, identificada como @agencia_asea, fue vulnerada durante la madrugada de este domingo, por lo que pidió a sus seguidores no atender ninguna comunicación difundida desde ese perfil hasta nuevo aviso.

De acuerdo con la dependencia, el hackeo ocurrió a las 01:52 horas de este día. Ante esta situación, la ASEA señaló que ya realiza las gestiones necesarias para recuperar el control de la cuenta y restablecer su operación.

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La Agencia exhortó a sus seguidores y, particularmente, a las personas reguladas por el sector hidrocarburos, a hacer caso omiso de cualquier publicación, mensaje o comunicación que sea difundida a través de la cuenta de Instagram mientras persista la vulneración.

La Presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado de Veracruz este sábado 3 de octubre.

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La ASEA recordó que nunca solicitará información mediante redes sociales y pidió a las personas reguladas utilizar el correo oficial contacto@asea.gob.mx para cualquier comunicación con la institución. La dependencia indicó que informará oportunamente cuando se reanude la difusión oficial mediante su cuenta de Instagram.

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