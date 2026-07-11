Ciberacoso en Yucatán: Uno de cada cinco usuarios ha sido víctima

Yucatán pasó de encabezar la lista nacional de ciberacoso en el 2024 a protagonizar, un año después, la reducción más pronunciada del país: la prevalencia del fenómeno bajó de 29.7% a 18.6%, una caída de 37.4% que ninguna otra entidad logró igualar. Así lo revela el más reciente Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dado a conocer esta semana con datos levantados entre agosto y octubre de 2025. Pese a la mejora, el problema no desaparece: uno de cada cinco usuarios de internet en el estado –320 mil 768 personas– reportó haber sido víctima de alguna forma de acoso digital en los últimos 12 meses.

El contraste con el resto de la Península es notorio. Mientras Yucatán y Campeche redujeron su incidencia, Quintana Roo registró uno de los pocos incrementos estadísticamente significativos del país, al pasar de 17.4% en el 2024 a 20.4% en el 2025, quedando exactamente en el promedio nacional. Campeche, por su parte, bajó de 22.6% a 19.9%, una disminución más moderada que la yucateca. De las 32 entidades del país, solo 11 mostraron una tendencia a la baja entre el 2024 y el 2025; 18 permanecieron sin cambios significativos y tres, entre ellas Quintana Roo, subieron.

A nivel nacional, 20.4% de los casi 95 millones de internautas mayores de 12 años sufrió alguna forma de ciberacoso durante el último año, equivalente a 19.4 millones de personas: 10.8 millones mujeres y 8.6 millones hombres. El estudio documentó 1.7 millones de internautas en Yucatán, quienes pasan en promedio 5.2 horas diarias conectados, por arriba de las 4.6 horas del promedio nacional.

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Jóvenes y mujeres, los grupos más expuestos

El acoso digital golpea con más fuerza a la población joven. En Yucatán, 24.3% de los internautas de 12 a 19 años –82 mil 71 personas– experimentó ciberacoso en el último año, seguido de cerca por el grupo de 20 a 29 años, con 23.8% (87 mil 513 personas). Este último segmento es, además, el que más tiempo pasa conectado a la red, con 6.7 horas diarias en promedio.

La brecha de género también es consistente en toda la región peninsular. En Yucatán, 19.3% de las mujeres usuarias de internet reportó haber sido víctima de ciberacoso, frente a 17.7% de los hombres. En Quintana Roo la diferencia fue mayor: 22.6% contra 18.1%. En Campeche, las cifras fueron de 21.2% y 18.5%, respectivamente. A escala nacional, el tipo de agresión también se diferencia por sexo: el contacto mediante identidades falsas afectó a 36.8% de las mujeres víctimas y 37.8% de los hombres, mientras que los mensajes ofensivos golpearon a 30.8% de ellas y 35% de ellos.

Identidades falsas, la modalidad más común en el estado

En Yucatán, la forma de ciberacoso más frecuente fue el contacto mediante identidades falsas, presente en 40.4% de los reportes, seguida de los mensajes ofensivos, con 35%, y la suplantación de identidad, reportada por una cuarta parte de las víctimas. El componente sexual del acoso digital muestra una de las brechas de género más marcadas: tres de cada 10 mujeres en la entidad manifestó haber recibido contenido sexual o propuestas de ese tipo, frente a uno de cada 10 hombres. Entre ellos, en cambio, predominan las llamadas ofensivas, señaladas por dos de cada 10.

El estudio también documentó que 6.9% de los internautas yucatecos –118 mil 678 personas– fue víctima de algún ciberdelito, una cifra por arriba del 6.4% registrado a nivel nacional. El hackeo de cuentas o redes sociales fue el ilícito más reportado.

WhatsApp, la vía más usada para acosar

A nivel nacional, WhatsApp continúa siendo el medio predilecto para ejercer ciberacoso, presente en 41.5% de los casos, seguido de las llamadas al celular (36.5%) y las agresiones por Facebook (29.7%). El anonimato sigue siendo uno de los principales obstáculos para enfrentar el problema: 61.1% de las víctimas no supo identificar a su agresor, mientras que solo 24.2% pudo reconocer que se trataba de alguien conocido, y 14.7% señaló haber sido agredida tanto por conocidos como por desconocidos.

Las consecuencias emocionales reportadas por las víctimas a nivel nacional incluyen enojo (57%), desconfianza (35.8%) y estrés (29.4%). Frente a estas situaciones, la respuesta más común fue bloquear al agresor: 73.2% de las mujeres víctimas y 58.1% de los hombres optaron por esta medida, mientras que una proporción menor prefirió ignorar los mensajes, cambiar contraseñas o presentar una denuncia formal ante las autoridades.

Una mejora que no debe leerse como solución

El giro estadístico de Yucatán –de encabezar la lista nacional en el 2024 a liderar la reducción en el 2025– refleja un cambio significativo en apenas doce meses, atribuible en parte a esfuerzos de prevención impulsados por instancias estatales como el Consejo Estatal de Población, que ha incorporado el tema en pláticas escolares sobre convivencia digital.

Sin embargo, la persistencia de uno de cada cinco internautas afectados, la sobreexposición de jóvenes y mujeres, y el aumento registrado en Quintana Roo confirman que el ciberacoso continúa siendo un fenómeno regional que exige vigilancia sostenida, más allá de la mejora circunstancial de un solo periodo de medición.