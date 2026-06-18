Registro de líneas celulares con CURP: Sheinbaum Pardo anuncia posible decisión antes del 30 de junio y llama a completar el trámite

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que más de la mitad de los usuarios de telefonía móvil en el país ya completaron el proceso de vinculación de su CURP con sus líneas celulares, un requisito cuyo plazo actual concluye el próximo 30 de junio.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal hizo un llamado a las personas que aún no realizan el trámite para que lo hagan en los próximos días, al considerar que esta medida fortalecerá las acciones de seguridad pública y ayudará a combatir delitos como la extorsión telefónica.

Sheinbaum explicó que la identificación de los titulares de líneas móviles permitirá contar con mayores herramientas para investigar actividades ilícitas y reducir el uso anónimo de teléfonos vinculados con actos delictivos.

Gobierno asegura que la información estará protegida

La titular del Ejecutivo enfatizó que los datos de los usuarios permanecerán bajo resguardo de las empresas de telecomunicaciones y aclaró que las autoridades no tendrán acceso libre a esa información.

Precisó que cualquier consulta a los registros deberá realizarse exclusivamente mediante una orden judicial y en el contexto de investigaciones relacionadas con la comisión de delitos.

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La presidenta rechazó que la medida represente un mecanismo de vigilancia masiva y sostuvo que el objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta frente a fenómenos como la extorsión telefónica, uno de los delitos que más afectan a la población.

El 25 de junio se definirá si hay cambios en el plazo

Al ser cuestionada sobre una posible prórroga para realizar el registro, Sheinbaum adelantó que el próximo 25 de junio se dará a conocer una determinación oficial sobre el tema.

Sin confirmar una ampliación del periodo, señaló que el Gobierno busca evitar afectaciones a la ciudadanía, aunque insistió en la importancia de cumplir con el procedimiento dentro de los tiempos establecidos.

“No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren”, expresó la mandataria.

Usuarios podrían quedarse sin servicio si no realizan el trámite

De acuerdo con las disposiciones vigentes, quienes no vinculen su línea telefónica con la CURP antes del vencimiento del plazo podrían enfrentar la suspensión temporal del servicio.

#MañaneraDelPueblo. “Es absoluta y totalmente falso” que el registro de teléfonos celulares es para espiar a las personas, subraya @Claudiashein . La próxima semana informarán sobre este registro. pic.twitter.com/xyO1qyKOam — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 18, 2026

La medida implicaría la imposibilidad de realizar o recibir llamadas telefónicas, enviar mensajes SMS o utilizar datos móviles. Únicamente permanecerían habilitadas las comunicaciones relacionadas con servicios de emergencia y alertas oficiales.

El registro puede efectuarse de manera presencial en los centros de atención de las compañías telefónicas o mediante las plataformas digitales habilitadas por los operadores.

La decisión que anuncie el Gobierno federal el próximo 25 de junio será clave para millones de usuarios que aún no han completado el proceso de vinculación de sus líneas celulares.

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