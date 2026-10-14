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Trump afirma que comenzará exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos se expresó en un mensaje en Truth Social, y aseguró que "la cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi cualquier lugar del mundo."

Por AFP

14 de oct de 2026

1 min

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El presidente Trump aseguró que explotará Groenlandia.
El presidente Trump aseguró que explotará Groenlandia. / Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se está preparando el comienzo de una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, sin dar detalles sobre cómo sería la participación estadounidense.

"¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", afirmó Trump en un mensaje en Truth Social, y añadió que "la cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi (...) cualquier lugar del mundo".

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