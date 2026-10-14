Trump afirma que comenzará exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se está preparando el comienzo de una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, sin dar detalles sobre cómo sería la participación estadounidense.

"¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", afirmó Trump en un mensaje en Truth Social, y añadió que "la cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi (...) cualquier lugar del mundo".