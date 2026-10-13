FMI pide "reparaciones urgentes" para abordar desequilibrios fiscales

La directora del Fondo Monetario Internacional pidió el miércoles a los países que realicen "reparaciones urgentes" para abordar sus desequilibrios fiscales, ante el aumento en el rendimiento de los bonos y la presión para que los gobiernos controlen su endeudamiento.

"Demasiados países no aprovecharon la recuperación posterior a la pandemia para reconstruir su margen de maniobra presupuestario; cada nuevo choque ha elevado aún más el nivel de endeudamiento", declaró a periodistas Kristalina Georgieva, directora del FMI.

"Es urgente reparar los cimientos presupuestarios antes de que las grietas se agranden. Ha llegado el momento de aumentar los ingresos, racionalizar el gasto y mejorar la gestión de las finanzas públicas", agregó.

Georgieva abordó el tema durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial de esta semana en Bangkok, donde autoridades de todos los países discuten los principales desafíos económicos, como el aumento en el costo de la energía a causa de la guerra en Oriente Medio.

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En sus previsiones económicas mundiales, divulgadas el martes en Bangkok, el FMI elevó su pronóstico de crecimiento económico global a 3,1%.

Sin embargo, Georgieva advirtió que, aún cuando hay nueva actividad económica impulsada por las crecientes inversiones en inteligencia artificial, los países más pobres no se benefician porque deben hacerle frente al encarecimiento de la energía.

La economía mundial "continúa resiliente frente a los choques muy frecuentes y repetitivos y frente a la incertidumbre", indicó Georgieva. "Pero esta resiliencia está alcanzando su límite". El FMI "está sonando la alarma sobre el crecimiento de los excesivos desequilibrios económicos globales".