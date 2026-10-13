American Airlines podría cancelar vuelos de Los Ángeles y Miami hacia Tulum en 2027

El Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto podría perder dos conexiones directas con Estados Unidos operadas por American Airlines, luego de que medios de comunicación difundieran información sobre la posible suspensión de sus rutas desde Los Ángeles y Miami a partir del 5 de enero de 2027.

De acuerdo con información difundida en medios de comunicación, la aerolínea también había cancelado previamente su conexión con Charlotte, por lo que, de concretarse los recortes reportados, mantendría únicamente su ruta desde Dallas-Fort Worth hacia el destino turístico de Quintana Roo.

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La posible suspensión de los vuelos desde Los Ángeles y Miami estaría relacionada con una reestructuración de la red de American Airlines, que, según la información difundida, contempla el recorte de cinco rutas y cuatro centros de operaciones.

Estas medidas formarían parte de las acciones de la compañía para fortalecer sus operaciones

Hasta el momento, la información sobre los ajustes hacia Tulum se basa en reportes de medios, por lo que será necesario contar con una confirmación directa de la aerolínea.