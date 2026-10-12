Mexicano fue atropellado por agentes de ICE en Texas "intencionalmente", dice abogada

Un mexicano fue arrollado "intencionalmente" por un vehículo conducido por un agente de inmigración durante una persecución en Texas, denunció su abogada el lunes, en un nuevo incidente con heridos durante operativos migratorios en Estados Unidos.

El sábado, Miguel Parra, de 48 años, fue atropellado durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston. Imágenes de vigilancia difundidas por televisión muestran el momento en que un todoterreno oscuro lo alcanza y lo embiste.

ICE afirmó que buscaba detener a una persona con antecedentes penales que, según la agencia, viajaba en la misma camioneta que Parra. Sin embargo, su abogada, Kim Bruno, cuestionó esa identificación.

Parra, quien vivía en Estados Unidos por más de tres décadas, trabajaba en construcción y se dirigía a trabajar con un colega, según sus familiares. El video muestra a dos personas que descienden de una camioneta y corren en direcciones distintas.

"Cuando los agentes del ICE intentaban detener a los inmigrantes indocumentados, Miguel Parra se interpuso en el camino de un vehículo del ICE y fue atropellado", dijo un portavoz de la agencia a medios locales.

Bruno rechazó esa versión. "Lo que pasó no es un accidente, es algo [hecho] intencionalmente y eso es maltrato", dijo en una conferencia de prensa.

De acuerdo con Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, donde se encuentra Houston, "varios investigadores con décadas de experiencia en accidentes entre vehículos y peatones han visto las grabaciones de vigilancia, han visto la escena y creen que no se trata de un atropello accidental".

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César Espinosa, director de la ONG FIEL, que defiende los derechos de los migrantes, informó que Parra fue operado el domingo.

"Tiene la cadera dañada, tiene el pie roto y el tobillo fracturado", dijo, al agregar que necesitará otras cirugías para reconstruir su pierna derecha que resultó rota en tres partes.

Insistió en que el mexicano no era el objetivo del operativo y acusó a ICE de utilizar el "perfil racial" para buscar a personas que considera indocumentadas.

El hecho ocurrió dos días después de que el dominicano Oscar Belgal, de 28 años, fuera herido de bala por un agente de ICE en Nueva York mientras estaba en un auto con un niño de cinco años. Las autoridades aseguran que tiene antecedentes penales.

El 20 de septiembre, en Austin, Texas, el venezolano Wilber Garcés fue herido en la espalda por otro agente de ICE cuando trabajaba como repartidor. El Departamento de Seguridad Nacional lo acusa de intentar arrollar a un agente con su auto.

En julio, otro agente mató de un disparo al mexicano Lorenzo Salgado. Las autoridades también lo acusaron de intentar arrollar a un oficial, pero testigos han desmentido esa versión.

ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante los operativos migratorios impulsados por el presidente Donald Trump.