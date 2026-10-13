Arabia Saudita dice que ataque de hutíes causó incendio en Aramco e hirió a cuatro personas

Arabia Saudita afirmó el miércoles que un ataque contra la sede de la petrolera Aramco en el este del país provocó un "incendio limitado" y que los escombros de misiles lanzados por los hutíes proiraníes de Yemen dejaron cuatro heridos en la capital Riad.

La acción ocurrió horas después de que la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra los hutíes anunciara que había interceptado varios misiles la noche del martes, algunos de ellos sobre Riad.

Un funcionario del Ministerio de Energía saudita dijo que un edificio administrativo del gigante petrolero Aramco en Dharan fue alcanzado en el ataque, lo que desató un incendio sin causar víctimas.

La Defensa Civil de Arabia Saudita indicó el miércoles que dos mujeres, un hombre y un niño resultaron heridos en Riad por la caída de escombros de dos misiles crucero lanzados por los hutíes, que dañaron 15 residencias.

Previamente el martes, la coalición atacó instalaciones petroleras en Yemen, incluida la capital Saná, en respuesta a la ofensiva más mortífera en años en territorio saudita.

La guerra civil de Yemen, que enfrenta a los hutíes apoyados por Irán con el gobierno yemenita respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita, se reactivó en julio en medio del conflicto que sacude a Oriente Medio y a los mercados energéticos.

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Los ataques de los hutíes, que controlan buena parte de Yemen y llevan más de una década en conflicto con Arabia Saudita, escalaron el fin de semana y un ataque contra el aeropuerto de la capital Riad dejó 13 muertos.

Los hutíes afirmaron el martes que Arabia Saudita atacó una instalación petrolera en Saná, luego de que la coalición pidiera a los civiles abandonar la zona en su primera orden de evacuación para la capital yemenita desde la reanudación de los combates.

Horas más tarde, el portavoz de la coalición liderada por Riad, el general Turki al Maliki, confirmó en X el ataque contra instalaciones de crudo en la capital de Yemen y afirmó que golpearon objetivos en las provincias de Saada y Dhamar, en el oeste de Yemen.

Una alerta en el canal de televisión Al Masira -afín a los hutíes- señaló que "la agresión saudita tiene como objetivo la empresa petrolera en Al Sabaha", al oeste de Saná.

Por temor a un desabastecimiento, muchos civiles se apresuraron a hacer fila frente a las estaciones de servicio de Saná tras la advertencia de la coalición, informó un corresponsal de la AFP.

Consecuencias "desastrosas"

La guerra civil entre el gobierno de Yemen y los combatientes hutíes ha provocado una profunda crisis humanitaria en uno de los países más pobres del mundo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que una intensificación de las hostilidades tendría consecuencias "desastrosas" para decenas de millones de personas, y la Organización Mundial de la Salud afirmó que los casos sospechosos de cólera se triplicaron en Yemen en tres semanas.

Mientras tanto, los combates continúan en Yemen pese a los bombardeos de la aviación saudita, y los hutíes estrecharon el cerco sobre Taiz, la tercera ciudad del país.

Los combatientes proiraníes también buscan ejercer presión económica con ataques contra petroleros en el mar Rojo, la ruta alternativa de exportación de Arabia Saudita ante el bloqueo impuesto por Irán al tránsito por el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Esta estrategia afecta los precios del crudo en todo el mundo y el presidente Donald Trump acusó el martes a los hutíes de intentar "hacer subir los precios del petróleo" antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que se celebran en noviembre.

"Los hutíes se están comportando muy mal", escribió Trump en su red Truth Social, aunque sin dejar claro si eso significaba un mayor apoyo militar para Arabia Saudita.

Arabia Saudita enfrenta esta ola de ataques en un momento en que ya sufría las consecuencias del conflicto regional.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país cerrará el año con una contracción del 3,3% de su PIB, cinco puntos menos que la previsión realizada en julio.

Esa estimación no incorpora el impacto de los ataques más recientes ni la toma de control por parte de los hutíes del estrecho de Bab el Mandeb y de la costa yemenita sobre el mar Rojo, factores que podrían agravar aún más las dificultades económicas del reino.