Tiroteo en escuela de Oregón deja 3 niños y una maestra muertos; atacante de 16 años fue abatido

Un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregón, Estados Unidos, dejó cuatro personas muertas, entre ellas tres menores de edad y una maestra, además de dos heridos de gravedad, informaron las autoridades locales.

El ataque ocurrió el jueves 15 de octubre en la escuela Silver Rail Elementary School, donde un adolescente de 16 años ingresó armado y disparó contra estudiantes y personal educativo.

De acuerdo con la policía, el presunto responsable murió después de recibir disparos de un ciudadano armado que observó su ingreso al plantel e intervino para detenerlo.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo en la escuela de Oregón?

Las autoridades del condado de Deschutes informaron que a las 12:59 horas recibieron una llamada al número de emergencias 911, en la que una persona denunció haber sido atacada a tiros por un individuo que portaba un arma larga.

Minutos después, se registraron nuevas llamadas que alertaban sobre la presencia de una persona armada dentro de Silver Rail Elementary School.

Noticia Destacada Amenazas de tiroteo obligan a evacuar la Escuela Normal de Culiacán en Sinaloa

Las investigaciones preliminares indican que el atacante disparó contra las puertas cerradas del edificio para ingresar por la fuerza.

Los primeros policías llegaron al lugar a las 13:02 horas y, segundos después, confirmaron que el sospechoso había sido abatido.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en Bend, Oregón?

Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales son tres niños de 5, 8 y 11 años, así como una docente.

Además, un menor de siete años y una maestra de 54 fueron trasladados al Hospital St. Charles Bend, donde permanecían en estado crítico.

La policía señaló que las identidades de las víctimas, del agresor y del ciudadano que intervino no han sido reveladas.

Mike Kantz, jefe de la Policía de Bend, confirmó que el presunto atacante era residente de esa ciudad.

Gobernadora de Oregón lamenta ataque; FBI participa en investigaciones

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, lamentó el tiroteo y reconoció la intervención de los equipos de emergencia y del ciudadano que enfrentó al agresor.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que agentes federales colaboran con las autoridades locales en las investigaciones.

Tras el ataque, el distrito escolar Bend-La Pine suspendió las clases y todas las actividades escolares del viernes 16 de octubre.

Según los reportes policiales, la escuela afectada cuenta con una matrícula aproximada de entre 400 y 450 estudiantes, además de unos 40 integrantes del personal docente.

Las autoridades advirtieron que el saldo de víctimas podría modificarse conforme avance la investigación.

IO