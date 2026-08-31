Detienen en Suiza a sospechoso de tiroteo en fiesta rave que dejó una joven muerta

La policía de Suiza detuvo este lunes 31 de agosto a un hombre de 43 años por su presunta responsabilidad en el tiroteo ocurrido durante una fiesta rave en Aarau, donde una joven de 22 años murió y otras cinco personas resultaron heridas.

El sospechoso, de nacionalidad suiza, fue arrestado poco antes de la 1:00 de la madrugada, informó la policía del cantón de Argovia.

Las autoridades señalaron que existen fuertes indicios en su contra, aunque la investigación continúa para esclarecer la secuencia de los hechos, el contexto en el que ocurrió el ataque y el posible móvil.

¿Qué pasó en la fiesta rave de Aarau?

El ataque ocurrió durante una fiesta de música tecno celebrada en el hipódromo de Aarau, durante el fin de semana.

Los disparos provocaron la muerte de una joven italiana de 22 años, quien falleció en el lugar pese a los intentos de reanimación realizados tras el ataque.

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Otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

La policía indicó que, hasta ahora, la principal línea de investigación apunta a que habría actuado un solo atacante.

¿Quiénes resultaron heridos en el tiroteo en Suiza?

Las autoridades del cantón de Argovia precisaron este lunes que los cinco lesionados son cuatro ciudadanos suizos y una mujer alemana, con edades de entre 24 y 31 años.

Las víctimas presentan heridas que van de leves a graves.

La información difiere de los primeros reportes difundidos el domingo, cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, señaló que entre los heridos había dos ciudadanos de su país.

Policía investiga el motivo del ataque

La detención del hombre de 43 años representa el principal avance de la investigación, aunque las autoridades todavía no han informado cuál habría sido el motivo del tiroteo.

Los investigadores trabajan para reconstruir lo ocurrido durante la fiesta y determinar si existía alguna relación entre el sospechoso y las víctimas.

Por ahora, la policía mantiene la hipótesis de un único autor y no ha informado sobre otras personas detenidas en relación con el ataque.

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