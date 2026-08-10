Exdiputado dispara contra funcionario en Tailandia; ataque reaviva debate por control de armas

Un nuevo ataque armado sacudió este lunes 10 de agosto de 2026 a la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, luego de que un exdiputado tailandés disparara contra dos personas en un edificio gubernamental.

El agresor fue identificado como Chalong Reawraeng, de 71 años, quien se desempeñó en tres ocasiones como legislador en representación de esa provincia. Tras el ataque, el exfuncionario se entregó a la Policía y quedó bajo investigación.

El incidente ocurrió en el estacionamiento de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi. De acuerdo con la reconstrucción inicial de las autoridades, Chalong se acercó al vehículo donde se encontraba Thongchai Yenprasert, presidente de ese organismo, y disparó en varias ocasiones a través de una de las ventanillas.

Tanto Yenprasert como otra persona que lo acompañaba resultaron heridas, aunque las autoridades confirmaron posteriormente que ambos permanecían con vida.

¿Por qué el exdiputado disparó contra un funcionario en Tailandia?

Tras su detención, Chalong aseguró ante medios locales que el ataque habría surgido a partir de una disputa económica.

El exdiputado afirmó que mantenía una relación cercana con la víctima, pero que existía un conflicto por una supuesta deuda de alrededor de 11 millones de baht, equivalente a más de 330 mil dólares.

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También señaló que accionó el arma después de percibir que el acompañante de Yenprasert sacaba una pistola. Esta versión todavía deberá ser corroborada por la Policía, que abrió una investigación para esclarecer el móvil y las circunstancias exactas del ataque.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si efectivamente existió una amenaza previa ni si había más armas involucradas en el incidente.

Ataque ocurre días después de tiroteo escolar en Nonthaburi

El caso adquiere mayor relevancia porque sucede apenas tres días después de otro episodio de violencia armada registrado en la misma provincia.

El viernes 7 de agosto, un adolescente de 14 años mató al menos a nueve personas, entre ellas sus abuelos, profesores y una compañera, durante un ataque que comenzó en su vivienda y continuó en la escuela Debsirin Nonthaburi.

Decenas de personas también resultaron heridas antes de que el atacante se quitara la vida.

Ese episodio volvió a colocar en el centro del debate nacional la disponibilidad de armas de fuego en Tailandia y la necesidad de revisar los mecanismos de control, especialmente después de que el país registrara otro ataque escolar durante el mismo año.

Un ex diputado tailandés llamó a un youtuber durante una transmisión en vivo y confesó haber disparado mortalmente a un alto funcionario local, mientras el equipo de Anchalee Paireerak contactó a la policía y convenció a Chalong Reawraeng de dejar su arma. pic.twitter.com/9EBhHNJH0A — anonimo (@anonimo1is) August 10, 2026

Tailandia analiza endurecer las leyes sobre armas

Tailandia registra una elevada presencia de armas de fuego entre la población civil. Datos de Small Arms Survey estiman alrededor de 15.14 armas por cada 100 habitantes, una proporción que ha generado preocupación ante la repetición de episodios violentos.

El primer ministro Anutin Charnvirakul adelantó que su gobierno analiza reforzar las leyes relacionadas con la posesión y control de armas, aunque hasta el momento no ha presentado los detalles de las posibles modificaciones.

La investigación sobre el ataque protagonizado por Chalong Reawraeng continuará en los próximos días, mientras las autoridades buscan determinar si se trató exclusivamente de una disputa financiera o si existen otros factores detrás de la agresión.

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