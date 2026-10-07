Amenazas de tiroteo obligan a evacuar la Escuela Normal de Culiacán en Sinaloa

Durante la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2026, la Escuela Normal de Sinaloa, ubicada en Culiacán, registró la evacuación preventiva de los estudiantes tras la recepción de mensajes con amenazas de un posible ataque armado dentro de las instalaciones de la institución.

De acuerdo con la información dada, los mensajes llegaron por la aplicación WhatsApp mientras se encontraban en horario de clases. Fue ante el aviso que recibieron las autoridades de la institución que se optó por el desalojó de las instalaciones para salvaguardar a la comunidad de la escuela.

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¿Cómo fue la suspensión de clases de la Escuela Normal de Culiacán?

Fue en el horario de clases que la directiva recibió mensajes de un posible tiroteo dentro de las instalaciones educativas. Ante el aviso, el director Miguel Chávez solicitó el apoyo de las fuerzas de seguridad e inició el desalojo inmediato de las instalaciones logrando la evacuación de aproximadamente de entre 800 a 900 estudiantes.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiales locales, quienes resguardaron los accesos y realizaron una inspección exhaustiva. Tras el barrido preventivo, las autoridades confirmaron que no se localizaron personas armadas ni objetos sospechosos dentro de la escuela.

Tras recibir am3n4z4s de un posible ataque, autoridades evacuaron a 900 alumnos de la Escuela Normal en Culiacán. #Culiacán #Sinaloa #Noticias #EscuelaNormal #Operativo https://t.co/l0dcANa7XD — GAFES. Militares, Marinos y GN (@GafesYmilitares) October 7, 2026

Como medida de precaución, las actividades lectivas quedaron suspendidas durante el resto de la jornada. Las autoridades correspondientes abrieron las investigaciones para rastrear el origen de los mensajes y determinar la responsabilidad de la amenaza, la cual preliminarmente no descartan que pudiera tratarse de una broma.

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