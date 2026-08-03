Ataque armado con más de 10 detonaciones alarma a vecinos en Hecelchakán

Una ráfaga de detonaciones de arma de fuego sorprendió a vecinos del barrio San Francisco, quienes se disponían a descansar cuando unos motosicarios interrumpieron la tranquilidad al disparar contra un vehículo estacionado en las afueras de un domicilio.

Los hechos ocurrieron en la calle 16 entre 23 y 23A, en el barrio de San Antonio, frente al edificio de la futura Escuela Normal de Educación Preescolar, donde el tiroteo dañó un vehículo particular. El propietario reportó de inmediato a las autoridades.

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Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron el área y localizaron casquillos percutidos, dando parte a la Fiscalía del municipio para iniciar las indagatorias.

Vecinos señalaron que nunca habían escuchado un ataque de esta magnitud, asegurando que se escucharon más de 10 disparos. Testigos observaron a dos sujetos huir en motocicleta rumbo desconocido.