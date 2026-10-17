Casa Blanca presume 17 meses sin liberaciones de migrantes en la frontera y Trump acusa a Biden de permitir una “invasión”

La Casa Blanca aseguró que Estados Unidos acumula 17 meses sin liberar migrantes en su frontera, como resultado de las medidas de seguridad y control migratorio implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

A través de su cuenta oficial de X, el Gobierno estadounidense difundió este sábado 17 de octubre una imagen con el mensaje “17 months, zero border releases” (17 meses, cero liberaciones en la frontera), acompañado de una declaración en la que responsabilizó a la administración del expresidente Joe Biden de permitir el ingreso irregular de millones de personas.

La publicación forma parte de la comunicación oficial con la que la Casa Blanca busca destacar los resultados de su política migratoria.

Casa Blanca asegura que Trump cumplió su promesa de asegurar la frontera

En su mensaje, la administración estadounidense afirmó que durante los cuatro años de gobierno de Biden ingresaron al país decenas de millones de migrantes en situación irregular, una cifra que presentó sin detallar su metodología.

La Casa Blanca sostuvo que esa situación terminó desde el primer día del regreso de Trump a la Presidencia, cuando comenzaron a aplicarse nuevas medidas de control fronterizo.

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Asimismo, aseguró que el mandatario cumplió su compromiso de reforzar la seguridad en los límites territoriales de Estados Unidos y proteger a sus ciudadanos.

¿Qué significa el mensaje de 17 meses sin liberaciones de migrantes?

La imagen difundida por la Casa Blanca hace referencia a la política de evitar la liberación de personas migrantes bajo custodia de las autoridades fronterizas estadounidenses.

El mensaje se produce en el contexto de las restricciones migratorias promovidas por Trump, quien ha colocado el control de la frontera con México entre las prioridades de su administración.

Las cifras difundidas corresponden a afirmaciones del Gobierno estadounidense y requieren información oficial adicional para verificar su alcance.

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