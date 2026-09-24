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Yucateco detenido por ICE en Washington ya gestiona su regreso a Hunucmá

El yucateco Felipe de Jesús Chuch Molina, originario de Hunucmá, fue detenido por autoridades migratorias en Washington y ya mantiene comunicación con sus familiares.

Por Redacción Por Esto!

24 de sept de 2026

1 min

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Felipe de Jesús Chuch Molina permanece bajo proceso migratorio en Estados Unidos
Felipe de Jesús Chuch Molina permanece bajo proceso migratorio en Estados Unidos / Especial

El yucateco Felipe de Jesús Chuch Molina, originario de Hunucmá, se encuentra en buen estado de salud y ya realiza los trámites correspondientes para regresar a México, luego de ser detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos.

La detención ocurrió el pasado martes en Washington y posteriormente un video del operativo comenzó a circular en redes sociales, donde se viralizó el caso del migrante yucateco.

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El Ayuntamiento de Hunucmá confirmó que la persona detenida es Felipe de Jesús Chuch Molina, vecino de este municipio, y señaló que autoridades de distintos niveles de gobierno ya intervienen para brindarle acompañamiento.

Tras la difusión del video, el yucateco logró comunicarse con sus familiares, a quienes confirmó que se encuentra en buen estado de salud, pese a su situación migratoria.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, actualmente se llevan a cabo los trámites necesarios para concretar su pronto retorno a México.

En estas gestiones participan autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de facilitar el regreso de Felipe de Jesús Chuch Molina a Yucatán y su posterior reencuentro con sus familiares en Hunucmá.

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