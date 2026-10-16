Howard Lutnick frena posible reducción de aranceles a México en acero, aluminio y autos, reporta WSJ

Las negociaciones entre México y Estados Unidos para reducir los aranceles al acero, aluminio y automóviles mexicanos enfrentan un nuevo obstáculo por la postura de Howard Lutnick, secretario de Comercio estadounidense, quien se opondría a disminuir los gravámenes impuestos a estos productos.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), las conversaciones comerciales se habrían estancado por segunda ocasión debido a las diferencias entre funcionarios estadounidenses sobre las condiciones de un posible acuerdo con México.

El reporte señala que ambos gobiernos se encontraban cerca de alcanzar un entendimiento para disminuir las tarifas comerciales, a cambio de determinadas concesiones mexicanas, en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Por qué Howard Lutnick se opone a reducir aranceles a México?

Según el diario estadounidense, Lutnick rechaza reducciones significativas al arancel de 25 por ciento aplicado a automóviles mexicanos y a los gravámenes de 50 por ciento sobre el acero y aluminio.

Uno de los principales argumentos para mantener estas medidas está relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos y la protección de su industria.

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Empresas estadounidenses productoras de aluminio también habrían advertido que disminuir las tarifas podría afectar su competitividad y provocar pérdidas de empleos.

El WSJ señaló que estas diferencias ocurren mientras Lutnick busca tener una mayor participación en las negociaciones comerciales, en las que también interviene Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

México y Estados Unidos mantienen negociaciones del T-MEC

A pesar del estancamiento reportado, funcionarios de ambos países aseguraron que las conversaciones comerciales continúan.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México, declaró al WSJ que existen avances en las negociaciones y que se mantiene una relación constructiva con el Departamento de Comercio estadounidense.

Por su parte, Ben Kass, portavoz de esa dependencia, afirmó que Washington sostiene comunicación constante con México para abordar los asuntos comerciales pendientes.

El funcionario reiteró que el Departamento de Comercio trabaja conforme a la agenda económica de la administración del presidente Donald Trump.

¿Qué pasará con los aranceles a México?

Las diferencias sobre los gravámenes mantienen abierta la posibilidad de nuevas conversaciones antes de alcanzar un acuerdo definitivo.

Progress toward a U.S-Mexico tariff deal has stalled after opposition from Commerce Secretary Howard Lutnick, people familiar with the talks said, the second time that he has had a hand in upending advanced negotiations with a North American partner. https://t.co/jokglpN7Kg — The Wall Street Journal (@WSJ) October 16, 2026

México busca mejorar las condiciones de acceso de sus productos al mercado estadounidense, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz, siderúrgico y del aluminio.

Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una reducción de los aranceles, por lo que las tarifas actuales continúan como uno de los principales temas pendientes de la relación comercial bilateral.

Las negociaciones seguirán siendo relevantes para la revisión del T-MEC y las condiciones de intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

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