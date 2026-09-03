Claudia Sheinbaum subraya que “No hay razón” para que EU deporte mexicanos a Centroamérica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su firme rechazo a las recientes políticas migratorias de Estados Unidos que implican la deportación de ciudadanos mexicanos hacia terceros países de Centroamérica.

Durante su conferencia matutina de este jueves 3 de septiembre de 2026, la mandataria aseveró que "no hay razón" para que sus connacionales sean enviados a naciones como Guatemala, Honduras o Costa Rica, confirmando que la Cancillería y la Secretaría de Gobernación ya transmitieron su inconformidad formal ante Washington.

Más de 2,900 connacionales expulsados a países centroamericanos

De acuerdo con datos proporcionados por el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón, el Gobierno federal tiene registro de dos mil 900 mexicanos trasladados por autoridades estadounidenses a suelo guatemalteco y hondureño, además de 20 deportados a Costa Rica.

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El titular del INM enfatizó que las mesas de diálogo con el gobierno norteamericano continúan activas con la finalidad de frenar esta práctica unilateral.

Asimismo, confirmó que la totalidad de los connacionales afectados en estos operativos ya han sido retornados exitosamente a territorio nacional.

Operativos de repatriación consular y asistencia inmediata

Para mitigar el impacto de estas acciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desplegó una estrategia de atención inmediata a través de la red consular en Centroamérica:

Retorno por vía terrestre: En los casos de Guatemala y Honduras, los connacionales son trasladados en unidades terrestres contratadas hacia la frontera sur de México, donde se les otorga su carta de repatriación y se les integra a los beneficios del programa México te Abraza.

En los casos de Guatemala y Honduras, los connacionales son trasladados en unidades terrestres contratadas hacia la frontera sur de México, donde se les otorga su carta de repatriación y se les integra a los beneficios del programa México te Abraza. Repatriación aérea desde Costa Rica: Los 20 mexicanos enviados a territorio costarricense fueron repatriados por vía aérea con destino directo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), garantizando su recepción con esquemas de protección social.

#MañaneraDelPueblo. Un total de 2,900 mexicanos fueron enviados a países como Guatemala y Honduras. Más de 2,500 mexicanos han sido repatriados, informa el titular del @INAMI_mx, @SergioSalomonC . https://t.co/K0auScEUm6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 3, 2026

La administración federal reiteró que mantendrá la coordinación con los gobiernos centroamericanos para acelerar los retornos y defender los derechos de la comunidad migrante mexicana.

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