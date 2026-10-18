Papa León XIV agradece oraciones con discurso y emotivo saludo desde la Plaza de San Pedro

El papa León XIV informó que retomará progresivamente sus actividades después de ser operado por un cáncer de pulmón. El pontífice hizo el anuncio este domingo 18 de octubre, durante su primera aparición pública tras recibir el alta hospitalaria en Roma.

Desde la ventana del Vaticano, el líder de la Iglesia católica saludó a miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro y agradeció las oraciones y muestras de apoyo que recibió durante los días que permaneció hospitalizado.

“Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, expresó durante una intervención más breve de lo habitual en la oración dominical.

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León XIV, de 71 años, también señaló que su experiencia durante la hospitalización le permitió sentirse especialmente cerca de las personas que enfrentan enfermedades y discapacidades.

El pontífice se mostró sonriente y habló con normalidad ante los asistentes, quienes lo recibieron con vítores y aplausos desde el momento en que apareció.

Papa León XIV fue operado del pulmón derecho en Roma

El martes pasado, el papa fue sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon una parte del pulmón derecho. Tras permanecer bajo atención médica, recibió el alta el sábado y regresó al Vaticano.

Su recuperación ha generado interrogantes sobre la posibilidad de mantener su próximo viaje internacional, programado del 6 al 17 de noviembre, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

En este último país, León XIV pasó dos décadas como misionero antes de asumir responsabilidades dentro de la Iglesia católica.

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Médico del Papa descarta impedimentos clínicos para su viaje

El cirujano Stefano Margaritora declaró al medio Vatican News que, hasta el momento, no existen razones clínicas que impidan al pontífice realizar el viaje previsto para noviembre.

De acuerdo con el especialista, el estado de salud del Papa es satisfactorio y se estima que necesitará alrededor de diez días adicionales para completar su recuperación.

Aunque León XIV anunció que retomará sus actividades de manera gradual, su agenda dependerá de la evolución de su estado de salud durante los próximos días.