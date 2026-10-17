Papa León XIV podría viajar a América Latina en noviembre tras cirugía por cáncer de pulmón, confirma su médico

El Papa León XIV podría realizar su viaje a América Latina, programado del 6 al 17 de noviembre de 2026, después de presentar una recuperación favorable tras la cirugía por cáncer de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre, informó el médico responsable de la intervención.

Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli de Roma, aseguró que el estado clínico del pontífice es satisfactorio y que, desde el punto de vista médico, no existen impedimentos para que realice el recorrido internacional previsto para el próximo mes.

En una entrevista concedida a los medios del Vaticano, el especialista explicó que los estudios realizados antes del alta hospitalaria mostraron resultados normales y una recuperación pulmonar conforme a lo esperado.

¿Podrá el papa León XIV viajar a América Latina en noviembre?

Margaritora estimó que León XIV podría alcanzar una recuperación física completa en aproximadamente diez días, después de la operación en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El cirujano señaló que, en condiciones habituales, una intervención de estas características requiere alrededor de dos semanas de recuperación.

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Por ello, consideró que el pontífice podría encontrarse en condiciones de realizar el viaje internacional previsto para noviembre, que incluirá desplazamientos prolongados en avión.

“No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, afirmó el especialista.

Sin embargo, esta valoración médica no constituye por sí misma una confirmación definitiva de que se mantendrá la agenda de actividades.

¿Cómo descubrieron el cáncer de pulmón del papa León XIV?

El médico explicó que el adenocarcinoma pulmonar fue detectado de manera fortuita durante estudios rutinarios del abdomen, cuando los especialistas observaron una pequeña mancha en la parte inferior de uno de sus pulmones.

Margaritora precisó que León XIV no presentaba síntomas respiratorios antes del diagnóstico.

El 13 de octubre, el pontífice fue operado mediante una técnica de cirugía videoasistida, durante la cual se retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho para extraer el tumor.

De acuerdo con el cirujano, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y la recuperación posterior siguió una evolución favorable.

El cirujano del #Papa: no hay motivos clínicos para no realizar el viaje a #Sudamérica - Vatican News https://t.co/py3eUbtzlk #OremosPorLeónXIV #PapaLeónXIV #ViajeApostólico #AméricaLatina — Vatican News (@vaticannews_es) October 17, 2026

León XIV recibió el alta médica tras cinco días hospitalizado

El papa abandonó el Hospital Gemelli este sábado 17 de octubre, después de permanecer cinco días bajo observación médica.

Antes de autorizar su salida, el equipo médico revisó sus análisis de sangre, la función cardíaca y la recuperación del pulmón intervenido.

Margaritora destacó que el pontífice siguió las indicaciones médicas y participó activamente en las actividades de rehabilitación.

La recuperación favorable permitiría a León XIV retomar gradualmente sus compromisos, incluido el viaje a América Latina previsto para noviembre, siempre que su evolución clínica continúe conforme a lo esperado.

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