Papa León XIV mejora tras cirugía por cáncer de pulmón; Vaticano revela nuevos resultados médicos

El Papa León XIV presenta una evolución favorable tras la cirugía a la que fue sometido para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho, informó este jueves 15 de octubre la Oficina de Prensa de la Santa Sede, luego de que los estudios médicos confirmaran una buena recuperación del órgano intervenido.

De acuerdo con el nuevo parte médico difundido por el Vaticano, los controles realizados al pontífice arrojaron resultados normales, mientras que una radiografía de tórax mostró avances positivos en su recuperación.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV tras su operación?

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables de informar sobre la evolución del pontífice, señalaron que León XIV ya puede realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma y continúa con las sesiones de fisioterapia para recuperar su movilidad.

El reporte precisó que los ejercicios de rehabilitación ya incluyen movimientos completos y que no se han detectado complicaciones en el proceso de recuperación.

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"En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad", indicaron los especialistas en el comunicado difundido este jueves.

¿Por qué fue operado el papa León XIV?

El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar.

La operación se realizó mediante una técnica de cirugía videoasistida y concluyó sin complicaciones, según los informes médicos.

Como parte de su recuperación, el papa León XIV también comenzó a retomar algunas actividades de trabajo, entre ellas una reunión celebrada la tarde de este jueves con monseñor Paolo Rudelli, sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Por ahora, el pontífice permanece hospitalizado bajo supervisión médica, mientras continúa su rehabilitación y los especialistas evalúan su evolución para determinar los siguientes pasos de su tratamiento.

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